Els nous medicaments recomanats per tractar la migranya

L'equip del grup de Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR. Foto: Vall d'Hebron

Dos estudis internacionals liderats per l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona recomanen l'administració primerenca de fàrmacs específics per tractar la migranya i aconseguir una resposta millor dels pacients a la teràpia, ha informat el prestigiós centre hospilari català aquest dimecres 31 de juliol en un comunicat.

Les investigacions, publicades a les revistes JAMA Neurology i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry , han conclòs que l'inici precoç del tractament específic contra la migranya millora l'evolució de la malaltia.

El primer estudi va fer un assaig clínic amb 621 pacients de 84 centres de 17 països que tenien migranya episòdica, aquella que dura menys de 15 dies al mes, analitzant-ne l'evolució segons el tractament rebut.

Un grup de participants van ser tractats amb erenumab, un fàrmac específic per bloquejar la proteïna CGRP relacionada amb el dolor de la migranya, i altres pacients van rebre medicacions inespecífiques per prevenir la patologia, com betabloquejants, antiepilèptics i antidepressius.

Millora clínica

Els investigadors han observat que, en els pacients tractats amb erenumab, és fins a 13 vegades més probable que hi hagi "una millora clínica rellevant" un any després de teràpia en comparació amb els pacients tractats amb fàrmacs inespecífics.

La cap del Servei de Neurologia i de la Unitat de Cefalea de la Vall d'Hebron, Patricia Pozo-Rosich , ha afirmat que l'eresumab és " més eficaç i tolerable i també millora significativament l'adherència dels pacients al tractament".

Pozo-Rosich ha assegurat que els tractaments primerencs poden disminuir la cronificació de la malaltia, per la qual cosa ha insistit a prescriure'ls per "prevenir la migranya, millorar la qualitat de vida dels pacients, disminuir la discapacitat i reduir els costos socioeconòmics associats".

6.000 pacients analitzats

El segon estudi de la Vall d'Hebron es va centrar a investigar les variables que influeixen en la resposta a la teràpia per a la migranya a partir de l'anàlisi de 6.000 pacients de 35 centres i 7 països europeus.

Per la seva banda, el neuròleg de Vall d'Hebron, Edoardo Caronna , ha explicat que els resultats que s'han obtingut "subratllen la importància d'iniciar el tractament precoçment per aconseguir millorar l'evolució de la malaltia, sense esperar que altres fàrmacs inespecífics resultin ineficaços".