Diverses persones es protegeixen de la calor. A 1 d'agost de 2024, a Màlaga (Andalusia, Espanya) @ep

Unes 175.000 persones moren cada any a Europa per causes relacionades amb la calor, i aquesta xifra es dispararà d'acord amb l'escalfament constant del planeta, ha advertit aquest divendres l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que alerta a més que les temperatures als països europeus estan augmentant a un ritme que duplica la mitjana mundial.

El director regional de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, ha assenyalat que més de 50 països d'aquest continent estan pagant el preu màxim de l'escalfament global, i va recordar que fa tot just uns dies, el planeta va assolir la temperatura mitjana més càlida registrat, 17,16 ºC, amb onades de calor assotant l'hemisferi nord.

Kluge va afegir que els tres anys més càlids registrats a Europa han passat a partir del 2020 i que la dècada més calorosa es va documentar des del 2007. "A la regió europea, l'estrès tèrmic és la principal causa de mort relacionada amb el clima a la regió ", ha emfatitzat, afegint que les temperatures extremes com les que s'estan observant en aquest moment exacerben els problemes crònics de salut, incloses les malalties cardiovasculars, respiratòries i cerebrovasculars, la salut mental i les condicions relacionades amb la diabetis també".

Kluge ha destacat que la calor extrema suposa un greu problema per a les persones grans, sobretot si viuen soles, i també pot ser una càrrega addicional per a les dones embarassades. En aquest sentit, l'OMS ha insistit que els governs han de prendre mesures per mitigar els xocs tèrmics a les persones vulnerables.

Més de 20 països de la regió europea tenen plans d'aquest tipus en marxa, però no n'hi ha prou per protegir totes les comunitats, va apuntar l'agència sanitària.

Els efectes negatius són prevenibles

Kluge ha reiterat que els efectes negatius de la calor i la calor extrema en la salut són en gran mesura prevenibles. "Si estem més ben preparats per a una regió més càlida, salvarem moltes vides, tant ara com en el futur", ha assenyalat.

Per fer front a les onades de calor, l'OMS recomana mantenir-se allunyat de la calor: evitar sortir i realitzar activitats extenuants quan el sol està al punt més fort; romandre a l'ombra i no deixar els nens o animals en vehicles estacionats; i si és necessari i possible, passar dues o tres hores en un lloc fresc, com ara un supermercat o un cinema.

D'altra banda, intentar mantenir la casa fresca: fer servir l'aire de la nit per refredar la casa; reduir la càrrega tèrmica dins de la casa o l'habitació de l'hotel durant el dia utilitzant persianes o porticons, obrint-les a la nit per ventilar la casa; mantenir el cos fresc i hidratat, utilitzant roba lleugera i folgada i roba de llit lleuger, prendre dutxes o banys freds i beure aigua amb regularitat, evitant les begudes ensucrades, alcohòliques o amb cafeïna que provoquen deshidratació.