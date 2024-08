Es disparen el consum d'antidepressius i els casos d'ansietat

Un pot d'antidepressius. Foto: Universitat de Lleida

El consum d'antidepressius de forma diària a Espanya creix sense parar. En 10 anys ha crescut un 50%, segons indica el darrer Informe Anual del Sistema Nacional de Salut 2023 , publicat el passat dilluns 5 d'agost.

L'any 2022, la dosi diària definida d'aquest tipus de fàrmacs va ser de 98,8 per cada 1.000 habitants (DHD) amb un màxim de 146,8 DHD i un consum mínim de 54,2 DHD. Unes dades que reflecteixen un augment del 48.48% respecte a 2o12, quan la dosi diària per 1.000 habitants va ser de 66,2.

De la mateixa manera, l‟informe també assenyala la gran pujada dels casos d‟ansidetat; ja hi ha 106,5 casos per cada 1.000 habitants, i que el 34% de la població pateix algun problema de salut mental.

Les accions que vol impulsar el ministeri

Cada cop és més comú parlar de salut mental a Espanya. Allò que abans era un estigma absolut, amb els anys s'ha naturalitzat, cosa que permet que s'abordi sense tabús o, almenys, amb molts menys. Això facilita que les persones que travessen moments difícils no se sentin soles.

Tot i això, encara queda camí per recórrer perquè la teoria es tradueixi completament en pràctica professional. Això no depèn només de l'esforç incansable dels treballadors, sinó d'un suport més gran des de les instàncies superiors.

En aquest context, la salut mental és una de les grans prioritats del ministeri de Sanitat actual, liderat per Mónica García. Ara, el departament de l'Executiu Central planeja un nou full de ruta per establir les bases sobre qüestions concretes com ara el finançament, els recursos humans, la prevenció del suïcidi i les mesures de contenció aplicades.

La cartera dirigida per García prepara un Pla d'Acció Salut Mental 2025-2027 , el primer esborrany del qual ha estat lliurat a les diferents autonomies i societats científiques en les últimes setmanes. Des d'aquest moment, s'obre un període d'aportació en què els experts esgrimiran les necessitats i que, sobre el paper, hauria d'acabar definint molts aspectes anteriorment esmentats del pla.

Especialment ressenyable resulta la lluita particular de Sanitat per evitar les morts voluntàries , un problema creixent així mateix entre la població jove. Per disminuir la xifra -amb l'objectiu últim d'acabar definitivament aquesta xacra-, el document disposa d'un pla específic a part.