Es disparen els casos de Covid a tot el món: alerten del risc d'aparició de noves variants

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit aquest dimarts d'un augment a tot el món de les infeccions per COVID-19, a més ha considerat "poc probable" que disminueixin a curt termini, mentre que ha observat que, per la baixa en la cobertura de vacunació, està augmentant el risc que sorgeixi un cep més virulent que pogués causar malaltia greu.

"El COVID-19 encara és molt present" i circula a tots els països, ha assenyalat la directora de Prevenció de Pandèmies de l'OMS, la doctora Maria Van Kerkhove, durant una conferència de premsa a Ginebra, on s'han exposat les dades del sistema de vigilància de l'agència sanitària, basats en sentinelles a 84 països.

"Les proves amb resultat positiu superen el 10%, però la xifra fluctua segons la regió. A Europa, aquest percentatge és superior al 20%", ha advertit, alhora que ha explicat que s'han registrat noves onades d'infecció a Amèrica. , Europa i el Pacífic occidental.

La vigilància de les aigües residuals suggereix que la circulació del SARS-CoV-2 és de dues a 20 vegades més gran que les xifres documentades. Això està passant ara mateix als Jocs Olímpics, "on almenys 40 atletes van donar positiu", ha alertat Van Kerkhove.

Les taxes de circulació d'infeccions tan elevades els mesos d'estiu boreal són atípiques per als virus respiratoris, que més aviat tendeixen a propagar-se principalment en temperatures fredes. Tot i això, en els últims mesos, molts països han experimentat onades de COVID-19, independentment de la temporada.

El risc de nous ceps

Durant la trobada l'experta ha recordat que a mesura que el virus continua evolucionant i propagant-se, hi ha el risc creixent que aparegui un cep més greu del virus que pugui evadir els sistemes de detecció i no respondre a la intervenció mèdica. "Estic preocupada", ha afirmat l'especialista de l'OMS, argumentant que amb una cobertura de vacunació tan baixa i una circulació tan gran, "si tinguéssim una variant que fos més virulenta, la susceptibilitat de les poblacions en risc a desenvolupar una malaltia greu seria enorme".

Si bé les admissions hospitalàries, incloses les de cures intensives, continuen sent molt menors que durant el pic de la pandèmia, l'OMS ha instat els governs a enfortir les campanyes de vacunació, garantint que els grups de més risc rebin les vacunes almenys una vegada cada dotze mesos.

"Com a individus, és important prendre mesures per reduir el perill d'infecció i malaltia greu, incloent assegurar-se d'haver rebut una dosi de la vacuna contra el COVID-19 en els dotze últims mesos, especialment si es pertany a un grup de risc", ha assenyalat Van Kerkhove.

Sobre això, han lamentat que la disponibilitat de vacunes ha disminuït substancialment en els darrers 18 mesos perquè el nombre de productors de vacunes contra el coronavirus s'ha reduït. Des de l'OMS entenen que és molt difícil per als fabricants mantenir el ritme de producció, al marge que no cal que mantinguin el pas del 2021 i 2022. “Però siguem molt clars: hi ha un mercat per a les vacunes contra el COVID-19 que ja estan fetes", ha afirmat.

Pel que fa a les vacunes nasals, ha precisat que encara estan en desenvolupament i ha explicat que podrien abordar la transmissió, reduint així el risc de més variants, infeccions i malaltia greu.