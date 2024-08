L'OMS estudiarà si la nova variant de verola del mico suposa una emergència internacional

Arxiu - Discurs inaugural del director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al 152è Consell Executiu de l'OMS. A Ginebra (Suïssa), 30 de gener de 2023. - OMS - Arxiu

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el doctor Tedros Adhanom, ha convocat un Comitè d'Emergència que es reunirà "com més aviat millor" per decidir en els propers dies si la propagació de la nova variant de verola del mico (Mpox) a alguns països Àfrica pot arribar a ser una emergència de salut pública internacional.

Aquesta alarma es deu especialment a l'augment de casos a la República Democràtica del Congo (RDC) amb un nou cep "més greu" que l'anterior, segons han assegurat des de l'OMS. "El nombre de casos notificats en els primers sis mesos d'aquest any coincideix amb el número notificat durant tot l'any passat, i el virus s'ha propagat a províncies que anteriorment no estaven afectades", ha apuntat el doctor Tedros en roda de premsa aquest dimecres.

"L'últim mes, s'han notificat uns 50 casos confirmats i altres sospitosos a quatre països veïns de la República Democràtica del Congo que no havien notificat anteriorment: Burundi, Kenya, Rwanda i Uganda", ha assenyalat.

"A la llum de la propagació del Mpox fora de la República Democràtica del Congo (RDC), i de la possibilitat d'una propagació internacional més gran dins i fora d'Àfrica, he decidit convocar un Comitè d'Emergència en virtut del Reglament Sanitari Internacional perquè m'assessori sobre si el brot representa una emergència de salut pública d'importància internacional. El comitè es reunirà com més aviat millor i estarà format per experts independents de diverses disciplines pertinents de tot el món”, ha declarat el doctor Tedros.

En aquest context, el director general de l'OMS ha especificat que els brots de Mpox són causats per diferents virus anomenats 'clados' i que "el clado 1 ha estat circulant a la República Democràtica del Congo durant anys, mentre que el clado 2 va ser responsable del brot global que va començar el 2022".

"El brot actual a l'est de la República Democràtica del Congo està causat per una nova branca del clade 1, anomenada clade 1b, que causa una malaltia més greu que el clade 2. El clade 1b ha estat confirmat a Kenya, Rwanda i Uganda , mentre que el clado de Burundi encara està sent analitzat. al Camerun, Costa d'Ivori, Libèria, Nigèria i Sud-àfrica", ha detallat.

L'OMS ha elaborat un pla de resposta regional que requereix gairebé 14 milions d'euros per donar suport a les activitats de vigilància, preparació i resposta. "Hem alliberat gairebé un milió d'euros del Fons de Contingència per a Emergències de l'OMS per recolzar l'ampliació de la resposta, i tenim previst alliberar-ne més els propers dies", ha afegit el doctor Tedros.

Alhora, ha avançat que "s'ha posat en marxa el procés per a la inclusió de les vacunes de Mpox a la Llista d'Ús d'Emergència, cosa que accelerarà l'accés a les vacunes, en particular per als països d'ingressos més baixos, que encara no han emès la seva pròpia aprovació reglamentària nacional”.

Pel que fa a les limitacions en els viatges, de moment l'OMS "no recomana mesures específiques per als viatges", però sí que recomana que "es proporcioni la informació corresponent als viatgers i la col·laboració transfronterera entre països".

De moment, la taxa de letalitat global a la República Democràtica del Congo "se situa al voltant del 3,6%, sent més elevada a les zones endèmiques i especialment en lactants i nens petits", segons ha assenyalat la líder tècnica de l'OMS per a verola del mico, la doctora Rosamund Lewis.

"Els lactants tenen un elevat índex de letalitat, superior al cinc per cent. Els menors de cinc anys tenen una taxa de letalitat una mica menor, i en adults, nens i adults més grans de 15 anys, la taxa de letalitat és inferior al tres per cent", ha afegit.