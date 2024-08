Moren més de 600 persones a Espanya pels efectes de la calor en només una setmana

Un home hidratant-se per la calor - EP

Espanya ha registrat 608 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana en què va començar agost (del 29 de juliol al 5 d'agost), gairebé el doble que la setmana anterior (22-29 de juliol), quan se'n van registrar 335, convertint-se així la pitjor setmana de l'any, segons estimacions de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII).

Des del començament de l'estiu s'han registrat un total de 1.308 morts atribuïbles a l'excés de calor, havent comptabilitzat un total de 765 al juliol i 543 només els set primers dies d'agost.

El mes de juliol va començar amb un total de 37 morts per aquesta causa en la seva primera setmana, que van anar augmentant a mesura que van anar avançant els dies. Van pujar a 49 la segona setmana; a 102 a la tercera i, finalment, a 337 a l'última. A la primera d'agost s'hi van sumar 608 defuncions i entre el 5 i el 7 d'agost se n'han registrat 178.

Per sexes, de les 1.308 defuncions per calor d?aquest estiu, fins a 770 es van produir en dones. La resta, 538, es van registrar en homes. Per edat, les xifres més grans es notifiquen en persones que superen els 65 anys, amb un total de 1.294 defuncions. A les persones d'entre 65 i 74, es van registrar 105 morts per aquesta causa i, entre els de 75 i 84, un total de 292. D'altra banda, van morir un total de 72 espanyols amb edats compreses entre els 45 i 64 anys per excés de temperatures.

Per CCAA, la regió amb més morts ha estat Madrid, amb 277, superant Catalunya (214), Castella i Lleó (142) i Castella-la Manxa (132). El segueixen Andalusia (103), Aragó (102), Galícia (92), Comunitat Valenciana (88), Extremadura (37), Astúries (23), País Basc (22), La Rioja (21), Navarra (21), Múrcia (8), Canàries (7), Balears (14) i Cantàbria (3). Ceuta ha registrat una mort per excés de calor i Melilla cap.

Durant l'estiu de 2023, el sistema de monitorització de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) va identificar 3.009 defuncions atribuïbles a l'excés de temperatura a nivell nacional, sent el tercer estiu amb més xifra d'excessos de la sèrie 2015-2023.

Aquell mateix any, les autoritats sanitàries autonòmiques van notificar al Ministeri de Sanitat 24 morts per cop de calor, amb una mitjana d'edat de 53 anys i una distribució per sexe del 87,5% en homes i 12,5% en dones .

La calor excessiva pot alterar les funcions vitals

Per tot això, a mitjans de juliol, el Ministeri de Sanitat va recordar que l'exposició a temperatures ambientals elevades pot provocar una insuficient resposta del sistema termoregulador humà. A més, la calor excessiva pot alterar les funcions vitals si el cos humà no és capaç de compensar les variacions de la temperatura corporal.

També va insistir que una temperatura molt elevada produeix pèrdua d'aigua i electròlits que són necessaris per al funcionament normal dels diferents òrgans. Així, en algunes persones amb determinades malalties cròniques, sotmeses a certs tractaments mèdics i/o amb discapacitats que en limiten l'autonomia, aquests mecanismes de termoregulació es poden veure descompensats més fàcilment.

Des d'un enfocament biològic, l'exposició a temperatures excessives pot provocar problemes de salut com rampes, deshidratació, insolació o cop de calor (que cursa amb problemes multiorgànics que poden incloure símptomes com inestabilitat en la marxa, convulsions, coma i fins i tot la mort ).

Així, Sanitat va facilitar un decàleg de recomanacions generals per tenir en compte durant tot l'estiu, amb l'objectiu de minimitzar els danys que poden patir les persones a conseqüència de la calor.

En primer lloc, Sanitat aconsella beure aigua o líquids sovint, encara que no se senti set i amb independència de l'activitat física que es realitzi. A més, cal evitar les begudes amb cafeïna, alcohol o molt ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació.

Encara que qualsevol persona pot patir un problema relacionat amb la calor, cal prestar especial atenció a nadons, menors, dones embarassades o lactants, així com persones grans o amb malalties que puguin agreujar-se amb la calor (com les malalties cardíaques, renals, diabetis, hipertensió, obesitat, càncer, patologies que dificulten la mobilitat, demència i altres malalties mentals, així com l'abús de drogues o alcohol).

Entre altres recomanacions, Sanitat aconsella romandre el major temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats, i refrescar-se cada cop que es necessiti. A més, s'ha de procurar reduir l'activitat física i evitar practicar esports a l'aire lliure a les hores centrals del dia, així com utilitzar roba lleugera, folgada i que deixi transpirar.

Tampoc no s'ha de deixar mai una persona en un vehicle estacionat i tancat (especialment a persones menors d'edat, grans o amb malalties cròniques). Així mateix, cal consultar un professional sanitari davant de símptomes que es prolonguin més d'una hora i que puguin estar relacionats amb les altes temperatures.

Sanitat també aconsella mantenir les medicines en un lloc fresc, ja que la calor pot alterar-ne la composició i els efectes. A més, recomana fer menjars lleugers que ajudin a reposar les sals perdudes per la suor --amanides, fruites, verdures, sucs, etc.--.