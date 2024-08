Almenys tres persones han mort per cops de calor a Espanya aquesta setmana

Les autoritats aixequen el cadàver del mort a Cuña Verde - Ep

Un excursionista alemany de 70 anys ha mort per un possible cop de calor mentre feia una ruta a Artà (Mallorca).

Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, l'incident ha tingut lloc aquest dilluns a les 14.20 hores al Torrent des Parral, una ruta cap a l'Ermita de Betlem a la Colònia de Sant Pere.

La seva dona va demanar ajuda informant que el seu marit s'havia esvaït per la calor. Hi van anar serveis sanitaris i efectius de rescat de la Guàrdia Civil, així com l'helicòpter de l'Institut Armat. Van intentar practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar la víctima, sense èxit.

El cos es trobava en una zona de molt difícil accés, per la qual cosa l'helicòpter va haver de traslladar-lo a un altre punt perquè hi poguessin accedir els serveis funeraris.

Mor a casa seva a Madrid

Un home de 76 anys amb patologies prèvies ha mort aquest matí per un cop de calor al seu domicili del districte madrileny de Usera, ha informat un portaveu d'Emergències de la capital.

La intervenció dels equips d'emergències ha tingut lloc aquest dimarts cap a les 11.30 hores, després d'avisos de familiars que no localitzaven una persona. Fins al seu pis hi han anat els Bombers de l'Ajuntament, que han fet caure la porta per poder entrar a la casa.

Un cop dins, sanitaris del Samur-Protecció Civil, els sanitaris dels quals han comprovat que l'home estava inconscient i en parada cardiorespiratòria i li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar durant gairebé una hora, però no van tenir èxit, per la qual cosa van haver de confirmar-ne la mort.

Ahir dilluns un home de 44 anys, també amb patologies prèvies, va morir d'un cop de calor mentre passejava pel parc de la Cuña Verde de Madrid, al districte de Llatina. A l'arribada dels sanitaris tenia una temperatura corporal de 42 graus.

Un altre mort en un parc de Madrid

Un home de 44 anys ha mort aquesta tarda per un cop de calor mentre passejava pel parc de la Cuña Verde de Madrid, al districte de Llatina, ha informat un portaveu d'Emergències de la capital.

Els fets han passat cap a les 14.00 hores d'aquest dilluns en un parc situat davant del carrer Regidor Francisco José Jiménez Martín número 88. La víctima és un pacient amb patologies greus prèvies i medicació que poden agreujar el quadre de cop de calor que ha patit .

A l'arribada dels equips de Samur-Protecció Civil, aquest home estava semiinconscient i amb una temperatura de 42 graus. Ha entrat en parada cardiorespiratòria i, malgrat les maniobres de reanimació cardiopulmonar durant gairebé una hora, no han aconseguit revertir la parada i n'han confirmat la mort.

Agents de la Policia Municipal de Madrid i Nacional han col·laborat en aquesta intervenció.