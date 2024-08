Els casos de Covid-19 es van disparar un 30% a nivell mundial durant el mes de juliol

Una vacuna del Covid-19 - EP

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat que durant el seu darrer període de notificació (del 24 de juny al 21 de juliol) es van registrar a nivell mundial 186.000 nous casos de Covid-19 i més de 2.800 morts relacionades, cosa que suposa un augment del 30 i el 26%, respectivament, en comparació dels 28 dies anteriors (del 27 de maig al 23 de juny).

En concret, les dades de la vigilància sentinella integrada com a part del Sistema Mundial de Vigilància i Resposta a la Grip (SMVRG) i notificades a FluNet assenyalen que 96 països van notificar casos de Covid-19 i 35 van registrar morts.

Tot i això, l'OMS assenyala que les tendències en el nombre de nous casos i morts s'han d'interpretar amb cautela a causa de la disminució de les proves i la seqüenciació, juntament amb els retards en la notificació a molts països.

A més, durant el mateix període, el percentatge de positivitat de la PCR de l'SRAS-CoV-2 va augmentar del 7,4% en la primera setmana al 13% en la darrera. Durant aquest període, es van analitzar una mitjana de 17.358 mostres setmanals de SRAS-CoV-2 a 85 països.

Així, també es van notificar més de 23.000 noves hospitalitzacions i més de 600 nous ingressos a UCI durant aquest període de temps. Entre els països que van registrar aquestes dades de forma sistemàtica durant el període de notificació actual i l'anterior, es va produir un augment global de l'11 i del 3% en noves hospitalitzacions i nous ingressos a UCI, respectivament.

Segons l'OMS, la tendència de l'augment de les hospitalitzacions i els ingressos a UCI s'han notificat principalment als països de la Regió de les Amèriques i la Regió Europea.

Predominància de la variant JN.1

A nivell mundial, JN.1 és la variant d'interès (VOI) més notificada a 135 països, representant el 25,7 per cent de les seqüències a la setmana 29, havent disminuït des d'una prevalença del 30,2 per cent a la setmana 26. L'última avaluació de risc de JN.1 es va publicar el 15 d'abril del 2024, amb una avaluació general de baix risc per a la salut pública a nivell mundial basada en les proves disponibles.

L'OMS està seguint actualment diverses variants del SRAS-CoV-2; dos VOI: BA.2.86 i JN.1; i sis VUM: JN.1.7, JN.1.18, KP.2, KP.3, KP.3.1.1 i LB.1. Les variants del SARS-CoV-2 KP.3.1.1 i LB.1, ambdós llinatges descendents de JN.1 i variants sota vigilància (VUM), van augmentar la prevalença a nivell mundial.