L'Àfrica declara l'emergència de salut pública pel brot de verola del mico

Foto: CDC

El director general del Centre Africà per al Control de Malalties (CDC), Jean Kaseya, ha declarat el brot de mpox com a emergència de salut pública de seguretat continental, després de l'augment de casos en els darrers 6 mesos per l'aparició d'un nou cep "més greu" que l'anterior.

Així ho va anunciar en una roda de premsa en una roda de premsa el 13 d'agost, acompanyat per l'epidemiòleg Salim Abdul Karim, membre del comitè que ha recomanat la decisió al CDC africà, que va explicar els motius que han fet prendre la decisió.

En primer lloc, ha advertit que el nombre de casos i el nombre de morts notificades "són només la punta de l'iceberg". La raó és que el mpox és, en gran part, una malaltia lleu . A més, la vigilància, la capacitat per fer les proves necessàries; així com de fer el rastreig de contactes i la presentació d'informes és “limitada”.

"Això significa que, encara que la situació i les proves de què disposàvem mostraven que el problema era força greu, en realitat probablement ho sigui encara més, ateses les limitacions", ha insistit aquest expert.

La segona qüestió és que Àfrica es troba actualment en una situació en què hi ha una elevada càrrega de casos. De fet, Karim ha alertat que "hi ha molts més casos ara dels que hi havia quan l'OMS va declarar una emergència de salut pública d'importància internacional el 2022". Ara, l'Àfrica triplica el nombre de casos d'aquella època.

"És molt clar que ara ens enfrontem a una situació diferent, una situació en què els casos són molts més dels que hem vist l'últim any i els últims dos anys", ha incidit durant la roda de premsa. A més, el nombre de casos notificats està augmentant "ràpidament".

Un altre punt que s'ha tingut en compte és la taxa de letalitat, ja que la proporció de casos diagnosticats que acaben amb un resultat de mort està en un nivell que "massa alt". Actualment, la taxa de letalitat oscil·la entre el 3 i el 4%, depenent del període que es prengui i dels criteris que es facin servir.