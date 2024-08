El nou virus que ha arribat a Espanya després de matar dues persones al Brasil

Un virus rar conegut com a “febre del peresós” s'està estenent a Europa després de matar almenys dues persones al Brasil. El virus Oropouche està infectant viatgers a Amèrica del Sud, cosa que genera temors que la propagació pugui "tornar-se imparable".

Fins ara s'han reportat 12 casos a Espanya, cinc a Itàlia i dos a Alemanya després que els infectats visitessin Cuba i altres països de la regió.

Qualificada com una "amenaça misteriosa" a la revista Lancet, se sap poc sobre aquesta malaltia emergent.

Les primeres morts conegudes pel virus es van reportar al Brasil el mes passat, les dues dones entre 20 i 30 anys.

Les víctimes, de 21 i 24 anys, van patir intensos dolors abdominals, sagnat i hipotensió.

Els casos greus de la malaltia, que es va originar inicialment en peresosos i aus, poden provocar trastorns neurològics com encefalitis i meningitis.

Altres símptomes inclouen mals de cap, febre alta, dolors musculars, rigidesa a les articulacions, nàusees, vòmits, refredats o fotofòbia.

Les dones embarassades poden patir avortaments espontanis o problemes de desenvolupament i deformitats al fetus.

Actualment no hi ha una vacuna per tractar el virus, que pertany a la mateixa família de malalties que el virus Zika i el dengue.

Els símptomes solen començar entre quatre i vuit dies després de la picada i duren entre tres i sis dies.

No hi ha cap medicament específic disponible per curar-la i als pacients només se'ls pot donar un tractament de suport.

En un segon article de Lancet publicat al gener, els investigadors van dir: "Durant els últims 70 anys, s'ha observat un augment notable en la incidència i la propagació geogràfica de les infeccions pel virus d'Oropouche notificades, cosa que posa en relleu una creixent preocupació per la salut pública".

El Dr. Paul Hunter, professor de medicina a la Universitat d'East Anglia, va dir al Telegraph que desaconsellaria "els viatges no essencials a zones infectades per a les dones embarassades".

Ha afegit que està "gairebé segur" que a Europa hi ha més contagis dels que fins ara s'han detectat i notificat.

El Dr. Danny Altmann, professor d'immunologia a l'Imperial College de Londres, va dir al diari que hi ha una "necessitat real de vigilància" ja que el virus "s'està estenent aquest estiu a les Amèriques", cosa que significa que els turistes deuen estar atents.