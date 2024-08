L'OMS declara l'emergència sanitària mundial pel brot de verola del mico

6 d'octubre del 2022, Berlín: El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decretat l'emergència de salut pública de preocupació internacional, el nivell d'alerta més alt, pel brot de mpox - conegut com a verola del mico- a l'Àfrica, sorgit a la República Democràtica del Congo (RDC) ) i causat per una nova variant més greu i letal.

Així ho ha decidit l'OMS després d'analitzar la situació aquest dimecres amb 16 experts del Comitè d'Emergència. "Avui, el comitè d'emergència em va confirmar i em va avisar que, segons la seva opinió, la situació constitueix una emergència pública de preocupació internacional. He acceptat aquest consell", ha assenyalat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la roda de premsa posterior a la reunió.

La detecció i l'ampliació ràpida d'un nou clima de Mpox a la RDC occidental, la seva detecció a països veïns que no havien reportat prèviament Mpox i el potencial d'una ampliació més àmplia a l'Àfrica i més enllà, és molt preocupant”, ha afegit.

El nombre de casos des de començament d'any ha superat el total de l'any passat, amb més de 14.000 diagnòstics i 524 morts, segons ha posat de manifest durant la reunió el director general de l'OMS, Tedros Ghebreyesus Adhanom. La trobada, que estava prevista a les 12.00 hores, s'ha allargat durant més de cinc hores.

Precisament aquest dimarts, el Centre per al Control de Malalties d'Àfrica ja havia decretat l'emergència sanitària continental per la malaltia.

L'aparició durant 2023 de la nova variant a la RDC i la seva ràpida propagació, principalment a través de transmissió sexual, i la seva detecció a països veïns de la RDC, és "especialment preocupant" per a l'OMS. L'últim mes, s'han notificat uns 90 casos de la nova soca a quatre països veïns de la RDC que no havien notificat mpox anteriorment: Burundi, Kenya, Rwanda i Uganda.

El 2022 ja es va declarar l'emergència

El 2022, l'organisme sanitari de les Nacions Unides ja va declarar una emergència sanitària mundial per un brot de mpox, una malaltia endèmica d'Àfrica que s'havia propagat a desenes de països.

Pel que fa a Europa, fa menys d'un mes, a finals de juliol, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) va considerar el risc que aquesta nova variant arribés a Europa com "molt baix".

"El risc per a la població de la UE i l'EEE de la nova variant de mpox identificada a la RDC continua sent molt baix. L'ECDC està col·laborant amb els nostres socis a l'Àfrica en els seus esforços per contenir aquest brot en benefici de tots els afectats, evitar que aquesta nova variant es continuï propagant i reforçar les futures capacitats de preparació i resposta", va afirmar la directora de l'ECDC, Pamela Rendi-Wagner.