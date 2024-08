Descobreixen que els humans envelleixen dràsticament en dues ràfegues: als 44 i després als 60

Una dona jove amb una dona gran - Pexels

Si has notat que has envellit gairebé de la nit al dia, és possible que hi hagi una explicació científica. Les investigacions suggereixen que, en lloc de ser un procés lent i constant, l'envelliment es produeix almenys en dues ràfegues accelerades, segons publica The Guardian.

L'estudi, que va rastrejar milers de molècules diferents en persones d'entre 25 i 75 anys, va detectar dues grans onades de canvis relacionats amb l'edat, al voltant dels 44 anys i novament als 60. Les troballes podrien explicar per què es produeixen pics a certs problemes de salut, inclosos problemes musculoesquelètics i malalties cardiovasculars, a certes edats.

"No estem canviant gradualment amb el temps. Hi ha alguns canvis realment dràstics", va dir el professor Michael Snyder, genetista i director del Centre de Genòmica i Medicina Personalitzada de la Universitat de Stanford i autor principal de l'estudi.

“Resulta que a mitjans dels anys 40 és una època de canvis dramàtics, igual que principis dels 60, i això és cert sense importar quina mena de molècules observem”.

La investigació va seguir 108 voluntaris, que van enviar mostres de sang i femta, així com hisopats de pell, boca i nas cada pocs mesos durant un període d'entre un i gairebé set anys. Els investigadors van avaluar 135.000 molècules diferents (ARN, proteïnes i metabòlits) i microbis (bacteris, virus i fongs que viuen als intestins i la pell dels participants).

L'abundància de la majoria de molècules i microbis no va canviar de manera gradual i cronològica. Quan els científics van buscar grups de molècules amb els canvis més grans, van descobrir que aquestes transformacions tendien a passar quan les persones tenien entre 40 i 60 anys.

L'augment sobtat de l'envelliment a mitjans dels 40 va ser inesperat i, al principi, es va suposar que era resultat de canvis perimenopàusics en les dones que distorsionaven els resultats de tot el grup. Però les dades van revelar que també s'estaven produint canvis similars als homes a mitjans dels 40.

“Això suggereix que, si bé la menopausa o la perimenopausa poden contribuir als canvis observats en les dones al voltant de 40 anys, és probable que hi hagi altres factors més significatius que influeixin en aquests canvis tant en homes com en dones”, va dir el Dr Xiaotao Shen, exinvestigador postdoctoral a la facultat de medicina de Stanford i primer autor de l'estudi, que ara té la seva base a la Universitat Tecnològica de Nanyang a Singapur.

La primera onada de canvis va incloure molècules relacionades amb malalties cardiovasculars i la capacitat de metabolitzar cafeïna, alcohol i lípids. La segona onada de canvis va incloure molècules involucrades en la regulació immunològica, el metabolisme de carbohidrats i la funció renal. Les molècules relacionades amb l'envelliment de la pell i els músculs van canviar a tots dos punts temporals. Investigacions anteriors van suggerir que un pic posterior en l'envelliment podria passar al voltant dels 78 anys, però l'últim estudi no ho va poder confirmar perquè els participants més grans tenien 75 anys.