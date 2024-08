Catalunya ha notificat 23 casos de verola del mico davant dels 118 de Madrid

El Ministeri de Sanitat ha informat que Espanya registra 8.104 casos confirmats d'infecció per mpox --abans coneguda com a verola del mico-- des de l'inici del brot el 2022, cosa que el situa com el país europeu amb més persones afectades, seguit per França (4.272) i el Regne Unit (3.866), i Catalunya ha notificat 23 casos aquest any.

El segueixen Andalusia amb 997 casos totals (76 el 2024); Comunitat Valenciana amb 585 (12 aquest any); País Basc 251 (5 el 2024); Balears 241 (10 aquest any); Canàries 179 (3 el 2024); Galícia 130 (6 aquest any); Múrcia 100 (1 nou el 2024); Castella i Lleó 91 (3 el 2024); Aragó 75 (0 aquest any); Castella-la Manxa 75 (6 aquest any); Astúries 61 (0 el 2024); Cantàbria 36 (0 el 2024); Extremadura 34 (1 el 2024); Navarra 21 (0 el 2024) i La Rioja 6 (0 el 2024).

SÍMPTOMATOLOGIA, COMPLICACIONS I HOSPITALITZACIONS



El 2024, fins al dia 8 d'agost, s'han notificat un total de 264 casos de mpox, la majoria dels casos en homes amb una mitjana d'edat de 37 anys i nascuts a Espanya.

El 76,5% dels casos va presentar alguna simptomatologia general al llarg del seu procés clínic (febre, astènia, mal de coll, dolor muscular o cefalea), sent la febre la més freqüent (61,1%). El 47,4% va presentar limfadenopaties localitzades i el 2,8% generalitzades. L'exantema es va localitzar a la zona anogenital al 76,5% dels casos ia la zona oral-bucal al 17,5%.

Fins a 27 pacients van presentar complicacions al llarg del seu procés clínic (infecció bacteriana secundària (11 casos), ulcera bucal (7 casos), infecció corneal (4 casos) i 4 casos amb altres complicacions.

Hi va haver 12 hospitalitzacions (4,9%). Tots ells foren homes, amb una mitjana d'edat de 30,5 anys. En els set casos en què està disponible la data d'alta, l'estada mitjana a l'hospital va ser de 5 dies.

Pel que fa a la vacunació, 223 casos (88,8%) no estaven vacunats o se'n desconeixia l'estat vacunal, 24 casos (9,6%) estaven vacunats davant de mpox en el context actual del brot i quatre casos (1,6% ) van ser vacunats a la infància. Dels casos vacunats amb vacuna davant de mpox, 6 van rebre una sola dosi, 17 dues dosis i en un cas es desconeix el nombre de dosis. D'aquests 24 casos, 17 van ser vacunats el 2022, 5 el 2023, 1 el 2024 i en altre cas la informació no està disponible.

EMERGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA



Aquest dimecres, l'OMS ha decretat l'emergència de salut pública de preocupació internacional, el nivell d'alerta més alt, pel brot de mpox a l'Àfrica, sorgit a la República Democràtica del Congo (RDC) i causat per un nou cep més greu i letal . El nombre de casos des de començament d'any ha superat el total de l'any passat, amb més de 14.000 diagnòstics i 524 morts.

Així, el Ministeri de Sanitat ha comunicat que dilluns que ve 19 d'agost tindrà lloc una reunió d'un grup tècnic per posar en comú i discutir les actuacions que es derivin de l'emergència sanitària internacional pel brot de mpox a l'Àfrica.

A la trobada hi participaran el Centre Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el Centre Nacional d'Epidemiologia, el Centre Nacional de Microbiologia, la Divisió de VIH i Vacunes.

Aquest mateix dia 19, Espanya participarà al Comitè de Seguretat Sanitària de la UE juntament amb la resta de països per analitzar la situació.

A més, el dia 20 es reunirà la 'ponència d'alertes' de què formen part representants de totes les comunitats autònomes per debatre si es modifica alguna recomanació de vigilància o vacunació.

El Ministeri també ha recordat que la vacunació a Espanya es va iniciar el juny del 2022 i les indicacions actualment són per a grups de risc: persones que mantenen pràctiques sexuals de risc, especialment però no exclusivament GBHSH (gais, bisexuals i homes que tenen sexe amb homes ) i persones amb risc ocupacional com a personal sanitari en consultes especialitzades en atenció d'ITS/VIH que atenen persones amb pràctiques d'alt risc i personal de laboratori que manegen mostres potencialment contaminades amb virus monkeypox o personal que s'encarrega de la desinfecció de superfícies a locals específics on es mantenen relacions sexuals de risc, sempre que no es pugui garantir lús adequat delements de protecció individual. A més, dels contactes estrets que no hagin passat la malaltia.