Néixer a la tardor o a l'hivern s'associa amb el desenvolupament de l'asma i la rinitis al·lèrgica

Els nascuts a la tardor oa l'hivern tenen més probabilitat de desenvolupar asma o rinitis al·lèrgica, al contrari del que passa amb els que neixen a l'estiu, segons ha revelat un estudi de la Universitat de Finlàndia Oriental, la Universitat d'Hèlsinki i l'Hospital Universitari de Hèlsinki, els resultats del qual han estat publicats a 'Clinical and Translational Allergy'.

L'estudi va tenir com a objectiu explorar si l'estació de naixement està associada amb al·lèrgies de les vies respiratòries i malalties relacionades, com ara malaltia respiratòria exacerbada per antiinflamatoris no esteroïdals (AINE), asma, rinitis al·lèrgica, rinitis no al·lèrgica, rinosinusitis crònica amb pòlips nasals i rinosinusitis crònica sense pòlips nasals a Finlàndia.

"Si prenem com a referència l'estiu, vam descobrir que néixer a qualsevol altra època de l'any s'associava significativament amb la rinitis al·lèrgica, i que néixer a la tardor o hivern s'associava amb l'asma. Tot i això, no trobem una associació estadísticament significativa entre l'estació del naixement i la rinosinusitis crònica o la malaltia respiratòria exacerbada (AINE)", ha explicat la professora d'Otorinolaringologia a la Universitat de Finlàndia Oriental Sanna Salmi.

L'associació de l'estació de l'any de naixement amb les al·lèrgies de les vies respiratòries i les malalties relacionades es pot veure influïda per la variació estacional dels nivells de llum, el metabolisme de la vitamina D, la vegetació i la contaminació de l'aire, que afecten a l'al·lergenicitat i les respostes immunològiques, així com al risc de rinitis al·lèrgica. Un estudi poblacional realitzat prèviament a Finlàndia va demostrar que les persones nascudes a l'hivern o la primavera tenen més risc de desenvolupar asma a l'edat adulta.

Per dur a terme aquest estudi, es van utilitzar dades de seguiment basades en registres de 74.868 pacients que van visitar un hospital al Districte Hospitalari d'Hèlsinki i Uusimaa (HUS) a Finlàndia, i la seva data de naixement, sexe, data de visita i comorbiditats van recopilar de les dades de la història clínica electrònica durant les visites del 2005 al 2019.

En observar els grups de temporada de naixement, la proporció dels que tenien asma va ser del 43,1 per cent al grup d'hivern, del 42,1 per cent al grup de primavera, del 41,1 per cent al grup d'estiu i del 42,7% al grup de tardor. La proporció dels que tenien rinitis al·lèrgica va ser del 12,6 per cent al grup d'hivern, del 12 per cent al grup de primavera, del 10,7 per cent al grup d'estiu i del 12,1 per cent a el grup de tardor.

"Els nostres resultats també poden suggerir que la patogènia de la rinosinusitis crònica i la malaltia respiratòria exacerbada per AINE depenen menys d'aquests esdeveniments primerencs de la vida; no obstant, calen més investigacions en cohorts més grans per confirmar-ho", ha assenyalat la professora Salmi .