Un nivell baix de cortisol i la resposta a l'estrès al cervell poden ser la causa de Covid persistent

Un nou estudi realitzat amb animals per científics de la Universitat de Colorado a Boulder (EUA) ha revelat que les proteïnes deixades pel Covid-19 molt de temps després de la infecció inicial poden provocar una caiguda en picat dels nivells de cortisol al cervell , inflamar el sistema nerviós i preparar les seves cèl·lules immunitàries per hiperreaccionar quan sorgeixi un altre factor estressant.

L'estudi, publicat a la revista 'Brain Behavior and Immunity', dóna nova llum sobre el que podria subjaure als símptomes neurològics del Covid persistent, una síndrome intractable que afecta fins al 35% dels infectats pel virus.

"El nostre estudi suggereix que el baix nivell de cortisol podria estar exercint un paper clau en la conducció de molts d'aquests canvis fisiològics que les persones estan experimentant amb Covid persistent", ha assenyalat l'autor principal Matthew Frank, investigador associat sènior del Departament de Psicologia i Neurociència de CU Boulder.

Investigacions anteriors han demostrat que els antígens del SARS-CoV-2, proteïnes immunoestimulants alliberades pel virus causant del Covid-19, romanen al torrent sanguini dels pacients amb Covid persistent fins a un any després de la infecció. També s'han detectat al cervell de pacients amb Covid que han mort.

Per estudiar l'impacte d'aquests antígens al cervell i al sistema nerviós, l'equip de recerca va injectar un antigen denominat S1 (una subunitat de la proteïna 'espiga') al líquid cefaloraquidi de rates i les va comparar amb un grup de control.

Als 7 dies, a les rates exposades a l'S1, els nivells de l'hormona corticosterona, similar al cortisol, van baixar un 31 per cent a l'hipocamp, la regió del cervell associada a la memòria, la presa de decisions i l'aprenentatge. Al cap de 9 dies, els nivells havien baixat un 37%.

"Nou dies és molt de temps a la vida d'una rata", ha indicat Frank, assenyalant que les rates viuen una mitjana de dos a tres anys.

El cortisol és un antiinflamatori essencial, ajuda a convertir el combustible en energia i és important per regular la pressió arterial i el cicle son-vigília, així com per mantenir sota control la resposta immunitària a les infeccions. Un estudi recent va demostrar que les persones amb Covid persistent tendeixen a tenir nivells baixos de cortisol. El mateix passa amb les persones amb síndrome de fatiga crònica, segons mostra la investigació.

"El cortisol té tantes propietats beneficioses que si es redueix, pot tenir multitud de conseqüències negatives", ha afirmat Frank.

Modifica la resposta immunitària del cervell

En un altre experiment, els investigadors van exposar diferents grups de rates a un estressor immunitari (un bacteri afeblit) i van observar el seu ritme cardíac, temperatura i comportament, així com l'activitat d'unes cèl·lules immunitàries del cervell anomenades cèl·lules glials.

Van comprovar que el grup de rates que havia estat exposat prèviament a la proteïna Covid S1 responia molt més intensament al factor estressant, amb canvis més pronunciats en l'alimentació, la beguda, el comportament, la temperatura corporal central i la freqüència cardíaca, més neuroinflamació i una activació més forta de les cèl·lules glials.

"Demostrem per primera vegada que l'exposició als antígens deixats per aquest virus pot modificar la resposta immunitària del cervell, de manera que reaccioni de manera exagerada davant de posteriors factors estressants o infeccions", afirma Frank.

Per a l'investigador, la seva teoria és que el procés podria ser similar a aquest: els antígens Covid redueixen el cortisol, que serveix per mantenir sota control al cervell les respostes inflamatòries als factors estressants. Quan sorgeix un factor estressant -ja sigui un mal dia a la feina, una infecció lleu o un entrenament dur-, la resposta inflamatòria del cervell es desferma sense aquests límits i apareixen símptomes greus. Entre ells, fatiga, depressió, boira cerebral, insomni i problemes de memòria.

Frank dubta que els tractaments amb cortisol per si sols puguin ser eficaços contra el Covid persistent, ja que no ataquen la causa d'arrel i comporten una sèrie d'efectes secundaris. En canvi, els resultats suggereixen que identificar i minimitzar els diferents factors estressants podria ajudar a controlar els símptomes.

Així mateix, suggereix que podria valdre la pena explorar la possibilitat d'eradicar la font d'antígens, inclosos els reservoris tissulars en què es continuen ocultant fragments del virus.

"Hi ha moltes persones que pateixen aquesta síndrome debilitant. Aquesta investigació ens acosta a la comprensió del que passa des del punt de vista neurobiològic i del paper que pot tenir el cortisol", ha finalitzat Frank.