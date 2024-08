Alerta sanitària: un estudi revela la presència de pesticides il·legals al 60% dels nens a Espanya

Una escola de Barcelona - EP

Una investigació nova ha encès les alarmes sobre l'exposició de la població infantil a Espanya a perillosos pesticides. Segons un estudi recent publicat a la revista Environmental Pollution, el 60% dels nens i nenes d'entre 7 i 11 anys a Espanya presenten rastres de diazinó, un pesticida altament tòxic i prohibit a la Unió Europea des del 2007, a les mostres d'orina .

Aquest estudi, realitzat l'any passat, va analitzar mostres de 606 nens i 933 nens de diferents regions urbanes i rurals del país. Els resultats són preocupants: més de la meitat de les mostres contenien restes de diazinó, un insecticida organofosforat que va ser prohibit per la UE a causa de la seva alta toxicitat i potencial efecte cancerigen, segons un acord de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a 2015. Les anàlisis indiquen que aquests residus reflecteixen una exposició recent, de no més de 24 a 48 hores, cosa que suggereix un contacte continu amb aquest perillós compost.

El risc no és només al Diazinó: l'amenaça del còctel de pesticides

El problema no es limita només al diazinó. Els experts adverteixen que el veritable perill rau en la combinació de diversos pesticides presents als aliments que consumim diàriament. Diversos estudis subratllen que la ingesta simultània de múltiples compostos químics, com el mancozeb o el clorpirifós –tots dos prohibits per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en els darrers anys– pot tenir efectes devastadors per a la salut humana.

A més, alguns productes importats de regions com Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, continuen contenint plaguicides no permesos a la Unió Europea, incrementant encara més el risc per als consumidors.

Els nens, els més vulnerables a l'exposició a pesticides

Els efectes d'aquests pesticides són especialment greus en els nens, que són més vulnerables a l'exposició a compostos neurotòxics, carcinògens i disruptors endocrins. La doctora Carmen Freire, investigadora de la Universitat de Granada i coautora de l'estudi, adverteix que un dels efectes del consum de pesticides és l'avenç prematur de la pubertat, cosa que pot desencadenar malalties greus en el futur. "La solució passa per convèncer els governs i els qui prenen les decisions que cal promoure models de producció agrícola menys dependents d'aquestes substàncies tòxiques", assenyala la doctora Freire en declaracions recollides pel diari Público.

Alarmants nivells de pesticides als aliments a Espanya

Les dades de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) són alarmants. El 2021, el 43% de les mostres de fruites i verdures i el 40% del total d'aliments consumits a Espanya contenien residus de plaguicides. Es van detectar fins a 125 tipus de pesticides diferents, tot i que només el 2,5% de les mostres superaven els límits legals establerts.

La solució: apostar per l'agricultura ecològica

Espanya és el país de la Unió Europea que utilitza més pesticides, amb 75.774 tones el 2020. A nivell global, l'ús d'aquests compostos ha augmentat un 80% des del 1990. Davant d'aquesta situació, els experts recomanen transitar cap a l'agricultura ecològica i reduir al màxim el consum d'aliments tractats amb pesticides. Estudis recents demostren que els nivells de pesticides a l'organisme humà disminueixen dràsticament després d'uns dies de consum d'aliments ecològics.

Pels qui no poden accedir a aquests productes, és crucial rentar bé els aliments, pelar-los i cuinar-los adequadament, especialment en el cas dels nens, per minimitzar els riscos de salut.

L'exposició a pesticides és un problema de salut pública que requereix una resposta urgent i coordinada per part de les autoritats i la societat.