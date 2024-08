Europa, en alerta pel brot de verola del mico: Correm el mateix risc que amb el Covid-19?

Un tècnic de laboratori avalua la mostra d'un possible infectat per verola del mico - MP

L'investigador en Medicina Preventiva i Salut Pública de Fisabio, Salvador Peiró, ha assegurat que la situació per la verola del mico no és "ni de lluny" similar a l'ocorreguda amb la pandèmia del Covid i creu que Europa podrà controlar aquesta epidèmia "amb força tranquil·litat” perquè la transmissió directa “és sempre més fàcil de controlar que la respiratòria per aerosols”.

Tot i això, considera que aquest virus està sent un problema rellevant a l'Àfrica Central i creu que és important "fer el que puguem allà" perquè assenyala que "mentre tinguem un brot d'aquest tipus allà tindrem riscos en altres parts, encara que aquests siguin controlables" .

"A l'Àfrica Central hi ha una situació molt important amb una transmissió generalitzada a la República del Congo, un país en pràcticament 30 anys de conflictes armats, on és molt difícil prestar assistència mèdica o vacunar, a la qual cosa se suma un amuntegament entre la població desplaçada . És important arreglar-ho allà", ha incidit en declaracions a Europa Press Televisió, en què ha destacat la decisió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) d'elevar el virus a alerta mundial per "poder treballar millor amb aquesta població" i frenar la seva extensió a països del voltant.

En aquest sentit, ha recordat que en declarar-se una alerta sanitària, l'OMS permet mobilitzar fons per ajudar les zones afectades, així com poder negociar els preus de les vacunes o els antivirals. "Si no el controles allà acabarem tenint brots per tot arreu", ha afirmat Peiró qui ha destacat que aquesta variant genètica del 2024, de moment, només ha estat detectada a Europa amb un cas a Suècia d'una persona que roman aïllada després d'haver viatjat al continent africà.

Respecte a la simptomatologia, aquest investigador ha explicat que, a diferència del Covid, les persones contagiades solen presentar un debut de quadre fort de mal de cap i molèsties, seguit d'una erupció inicial de taques que passen a vesícules i després a pústules amb més pus. "Després es fan les crostes que van caient; durant tot aquest període les persones són contagioses", ha assenyalat.

La transmissió d'aquest virus té tres vies fonamentals. Una seria la via sexual per contacte directe, una altra per objectes i coses que hagin tocat persones amb mpox i que hagin deixat rastre de virus en mantes oa la roba, així com una transmissió de mare a fill a l'embaràs.

Peiró ha demanat que no s'estigmatitzi les persones que s'encomanen d'aquest virus i ha indicat que no es tracta d'una malaltia "ni de persones de color ni d'africans" ja que ha assegurat que totes les persones són susceptibles de contagiar-se d'aquest virus. De fet, ha apuntat que la variant actual està tenint una afectació més gran entre nens i persones molt joves.

Grups de vacunació

Aquest investigador de Fisabio assenyala que una de les mesures prioritàries que prendrà Europa serà la vacunació dels grups de risc, cosa que també haurà de definir el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes aquest dimarts.

"És clar que els que viatgen a l'Àfrica Central són grup de risc, així com els que han tingut un contacte amb una persona sospitosa", ha explicat Peiró, que sosté que probablement algun altre grup de vacunació seran les persones amb una gran activitat sexual amb moltes parelles o totes les relacionades amb prostitució. Així mateix, considera que un altre sector que tindria més prioritat en el procés de vacunació serien els sanitaris, treballin o no amb pacients infectats.

Al costat de la vacunació, Peiró entén que als països europeus es mantindrà una pauta de control i d'informació als grups de risc, així com als viatgers ia les persones que hagin tingut algun símptoma o un contacte sospitós perquè es puguin posar contacte amb els serveis mèdics.