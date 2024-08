Relacionen el consum de carn vermella i processada amb més risc de patir diabetis de tipus 2

Una persona menjant carn de vedella. Foto: iStock Photo

Un estudi publicat a The Lancet Diabetis and Endocrinology ha revelat que el consum de carn, en particular de carn processada i de carn vermella no processada, està associat a un risc més gran de diabetis de tipus 2, segons una anàlisi de les dades d'1, 97 milions de participants.

La producció mundial de carn ha augmentat ràpidament en les darreres dècades i el consum de carn supera les directrius dietètiques a molts països. Estudis anteriors indicaven que un consum més gran de carn processada i de carn vermella no processada s'associava a un major risc de diabetis de tipus 2, però els resultats han estat variables i no concloents.

Les aus de corral, com el pollastre, el gall d'indi o l'ànec, es consideren sovint una alternativa a la carn processada oa la carn vermella no processada, però són menys els estudis que han examinat l'associació entre el consum d'aus de corral i la diabetis tipus 2.

Per determinar la relació entre el consum de carn processada, carn vermella no processada i aus de corral i la diabetis de tipus 2, l'equip dirigit per investigadors de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) va utilitzar el projecte mundial InterConnect per analitzar les dades de 31 cohorts destudi de 20 països. La seva anàlisi exhaustiva va tenir en compte factors com l'edat, el sexe, els comportaments relacionats amb la salut, la ingesta energètica i l'índex de massa corporal.

Major risc que amb la carn d'au

Els investigadors van descobrir que el consum habitual de 50 grams de carn processada al dia (equivalent a 2 rodanxes de pernil) s'associa a un risc un 15% més gran de desenvolupar diabetis de tipus 2 en els 10 anys següents.

El consum habitual de 100 grams de carn vermella no processada al dia -equivalent a un filet petit- s'associava a un risc un 10 per cent més gran de patir diabetis de tipus 2. El consum habitual de 100 grams de carn d'ocell al dia va associar a un risc un 8% més gran, però quan es van realitzar noves anàlisis per comprovar els resultats en diferents escenaris, l'associació amb el consum de carn d'ocell es va afeblir, mentre que van persistir les associacions amb la diabetis de tipus 2 per a la carn processada i la carn no processada.

"La nostra investigació aporta les proves més completes fins a la data d'una associació entre el consum de carn processada i de carn vermella no processada i un risc futur més gran de diabetis de tipus 2. Recolza les recomanacions de limitar el consum de carn processada i de carn vermella no processada. Recolza les recomanacions de limitar el consum de carn processada i carn vermella no processada per reduir els casos de diabetis de tipus 2 a la població", ha explicat la professora Nita Forouhi, de la Unitat d'Epidemiologia del Consell d'Investigació Mèdica (MRC) de la Universitat de Cambridge, i autora principal de l'article.

"Encara que les nostres troballes aporten proves més completes sobre l'associació entre el consum de carn d'ocell i la diabetis de tipus 2 de què es disposava fins ara, l'enllaç segueix sent incert i s'ha d'investigar més a fons", ha afegit.