Troben quina va ser la causa dels canvis en la menstruació durant el Covid-19... i no va ser pel virus

Un nou estudi en què han participat investigadors de l'Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha conclòs que la infecció per Covid-19, la seva intensitat o durada no és la causa que algunes dones tinguessin alteracions al cicle menstrual durant el confinament, sinó que va ser l'estrès i els canvis a l'estat emocional els que van influir significativament en els trastorns menstruals durant el confinament per Covid-19.

Durant el confinament, per a la majoria de les dones, romandre a casa sumava inconvenients com haver de cuidar els fills les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, gestionar les responsabilitats de la llar, compartir un espai reduït amb tota la família , conviure amb la parella les 24 hores del dia i haver dencaixar el treball en línia.

Alhora, una menor proporció de la societat estava involucrada en les anomenades activitats "essencials": la més significativa, la prestació d'atenció mèdica, però també el transport públic, la dispensació de productes farmacèutics, l'accés a aliments i articles de salut essencials als supermercats, etcètera. Per a aquest subconjunt, l'exposició al públic va implicar més risc de contagi.

Aquest risc va sumar la por de portar la malaltia a l'entorn familiar i contaminar els éssers estimats a la sobrecàrrega de treball, i alguns van optar per renunciar al contacte amb les seves famílies. La sobrecàrrega va ser especialment rellevant entre els proveïdors d'atenció mèdica que atenen persones amb Covid-19. Aquest grup incloïa metges, infermeres, personal de neteja i transport a l'hospital o centre de medicina primària, i cuidadors a les llars de gent gran. A més, per a moltes persones, el procés de confinament va implicar la pèrdua temporal o permanent de l'ocupació o una disminució significativa dels ingressos.

Totes aquestes circumstàncies constitueixen estressors rellevants que impacten negativament en el benestar psicològic de la població confinada i, com a conseqüència, alteren el cicle menstrual de les dones.

Per aclarir l'existència d'aquests canvis menstruals i la seva importància i característiques, els investigadors una enquesta en línia a dones menstruants que van viure diferents situacions durant el confinament pel Covid-19 a Espanya.

A Espanya es va aplicar una enquesta en línia a dones menstruants d'entre 15 i 55 anys que no havien contret Covid-19. Va recopilar informació sobre les activitats durant el confinament, l'activitat sexual, les percepcions de l'estat emocional, els canvis a les característiques menstruals i l'impacte en la qualitat de vida. L'anàlisi dels canvis menstruals es va limitar a les que van respondre no van fer servir anticonceptius hormonals.

Un total de 6.449 dones van respondre a l'enquesta i 4.989 enquestes van ser vàlides per a l'anàlisi final. El 92,3% de les dones va tenir com a mínim una menstruació durant el confinament, mentre que el 7,7% va tenir amenorrea. La qualitat de vida (CV) associada a la menstruació va empitjorar el 19% de les dones, no va canviar en el 71,7% i va millorar en l'1,6%. Pel 50,1% de les dones, la qualitat de vida global va empitjorar durant el confinament, i el 41,3% es va mantenir més o menys igual i el 8,7% va reportar una millora.

L'activitat sexual durant el confinament va disminuir el 49,8% dels enquestats, es va mantenir sense canvis el 40,7% i va augmentar el 9,5%. Pel que fa als canvis menstruals, no hi va haver diferències estadísticament significatives en la incidència d'amenorrea, la regularitat del cicle menstrual o la quantitat o durada del sagnat menstrual en usuàries d'anticonceptius no hormonals quan es van avaluar per la durada i les característiques de l'aïllament, la percepció d'exposició al Covid-19 i la situació econòmica o laboral.

Per contra, es van trobar diferències estadísticament significatives en funció de la intensitat dels canvis a l'estat emocional deguts als estressors del confinament i als canvis en la regularitat, durada i pesadesa de la menstruació.