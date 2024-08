Quants cops ens hem de dutxar a la setmana? La resposta de Harvard et sorprendrà

Un home dutxant-se - UNSPLASH

La rutina diària de la dutxa és un hàbit essencial no només per mantenir una bona higiene personal, sinó també gaudir d'un moment de relaxació enmig de l'estrès quotidià. N'hi ha que s'estimen més dutxar-se al final del dia per anar a dormir relaxats, mentre que altres opten per una dutxa matutina per començar el dia amb energia. Tot i això, sorgeix una pregunta comuna: quantes vegades és realment necessari dutxar-se a la setmana per mantenir una bona salut dermatològica?

La creença popular sosté que dutxar-se diàriament és essencial per mantenir una higiene correcta. Tot i això, científics de la Universitat de Harvard han investigat aquest tema en profunditat i han donat llum sobre quantes vegades és realment necessari dutxar-se per garantir una pell saludable. Aquest estudi desafia la idea convencional de la dutxa diària, proposant una freqüència diferent que en podria sorprendre molts.

Els costums de dutxa varien significativament a tot el món, influenciats per factors culturals i regionals. A països com els Estats Units, aproximadament dos terços de la població es dutxa cada dia. En contrast, a la Xina, la mitjana és de dues dutxes per setmana. A Europa, Espanya i Itàlia es troben entre els països on les persones es dutxen amb més freqüència. Tot i això, la freqüència ideal de les dutxes no és una qüestió de moda, sinó de salut.

Cada persona té necessitats diferents quant a la higiene diària. Factors com el tipus de pell, la producció de suor i l'activitat física influeixen en la freqüència amb què caldria dutxar-se. A més, hi ha mites i creences personals que sovint guien els nostres hàbits de neteja. Però quantes vegades és realment recomanable dutxar-se per mantenir una pell sana?

Segons l'estudi realitzat per la Universitat de Harvard, la recomanació no és dutxar-se diàriament, sinó quatre cops per setmana. Els experts adverteixen que, encara que l'aigua i el sabó són efectius per eliminar bacteris, dutxar-se en excés pot fer malbé la pell. La dermatòloga Paloma Borregón, en una entrevista, va explicar que "el cos humà alberga un equilibri de microorganismes a la pell, conegut com a microbiota, que es pot veure alterat per un excés de dutxes". Aquesta alteració podria sensibilitzar la pell i eliminar bacteris beneficiosos, a més de modificar el pH natural, cosa que ens deixa més vulnerables a infeccions.

L'estudi també assenyala que les dutxes perllongades no són recomanables. Tot i que se suggereix que la durada ideal d'una dutxa és de vuit minuts, Harvard recomana reduir-la a tres o quatre minuts per conservar aigua i protegir la pell. D'aquesta manera, es confirma que, pel que fa a la freqüència i la durada de les dutxes, menys és més.

Dutxar-se en excés pot tenir conseqüències negatives, com alteracions a la microbiota cutània, provocant problemes com picor, infeccions i reaccions al·lèrgiques. D'altra banda, no dutxar-se prou pot portar a l'acumulació de greix i cèl·lules mortes, causant sequedat i picor a la pell i al cuir cabellut.

En conclusió, la ciència suggereix que per mantenir una pell saludable, és ideal dutxar-se quatre vegades a la setmana, amb banys curts d'uns tres minuts. A més de ser millor per a la salut, aquesta pràctica contribueix a la conservació de l'aigua, un recurs cada cop més valuós.