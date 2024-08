Montserrat Pérez, nova cap de gabinet de la consellera de Salut

Pérez Lancho. Foto cedida

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha designat Montserrat Pérez Lancho com a nova cap del Gabinet del departament, segons es va fer oficial el passat dilluns 26 d'agost al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Aquest nomenament se suma a recents incorporacions, com Rosaura Vela a la prefectura de la Secretaria i Francesc Xavier Ponsa al capdavant de Protocol .

Pérez Lancho, amb una sòlida trajectòria a l'administració pública, ha treballat anteriorment com a assessora a l'àrea de Serveis Generals i Transició Digital de la Diputació de Barcelona. És llicenciada en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya i té estudis en Sociologia per l'Institut Català d'Estudis Socials de Barcelona.

A més, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat , on va ser tinent d'alcaldia en àrees clau com Educació, Política Social, Benestar Social i Administració Pública entre 2007 i 2019. També va dirigir el Gabinet de l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet entre el 2019 i fins aquest 2024.