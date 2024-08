Una exploració mostra els efectes devastadors de la carn de porc poc cuita a l'organisme

Botifarres - Wikipedia

¡Millor ben fet que ple de cucs! Una imatge esgarrifosa d'una infecció parasitària incrustada al múscul d'un cos humà mostra els perills que pot enfrontar una persona si consumeix carn de porc poc cuita.

El metge d'urgències Dr. Sam Ghali va compartir diumenge una horrible tomografia computada dels músculs de la cama d'un pacient plens d'una infecció parasitària.

L'inquietant diagnòstic es deu a un paràsit anomenat “cisticercosi”, una infecció causada per les larves del paràsit Taenia solium, també conegut fora de la comunitat mèdica com a “tènia del porc”.

La cisticercosi passa quan les larves de la tènia infecten els teixits humans, va compartir Ghali.

“Els humans s'infecten amb T. solium en ingerir quists que es poden trobar a la carn de porc poc cuita”, va escriure Ghali.

Tomografia compartida per Sam Ghali

Les larves després eclosionen i “penetren la paret intestinal i envaeixen el torrent sanguini”, propagant-se lliurement per tot el cos humà i formant un quist calcificat dur al múscul o al cervell que pot sentir-se com embalums sota la pell.

Apareixeran com a petites taques blanques, com ho mostra la tomografia computaritzada que va compartir el metge, i es coneixen com a "calcificacions de gra d'arròs".

Tot i que la invasió de larves al cos d'una persona sona inquietant, generalment són inofensives ja que “la resposta inflamatòria de l'hoste generalment acaba matant els quists”, va compartir Ghali.

Ghali va advertir que les persones podrien enfrontar greus conseqüències si les larves viatgen fins al cervell i formen quists al teixit cerebral.

“Aquesta afecció específica es coneix com a neurocisticercosi i pot provocar mals de cap, confusió, convulsions i altres problemes neurològics greus”.

La tenia Taenia solium ingressa al cos humà en ingerir els seus ous, que després es poden convertir en tenies adultes a l'intestí de l'ésser humà, “generalment al voltant de 5 a 12” setmanes.

No obstant això, no produeix directament cisticercosi.

La cisticercosi es materialitza quan les persones infectades transmeten ous de tènia a altres persones a través dels seus “fets”.

“És molt important assenyalar que només quan aquests ous s'ingereixen mitjançant transmissió fecal-oral es pot desenvolupar la síndrome clínica coneguda com a cisticercosi”, va escriure Ghali.

Es contrau principalment per persones infectades que no es renten adequadament les mans quan usen el bany, però els ous també es poden transmetre a través de l'aigua contaminada amb excrements.

Si bé el “pronòstic de la cisticercosi és generalment bo” i es pot tractar amb “teràpia antiparasitària, esteroides, antiepilèptics (neurocisticercosi) i extirpació quirúrgica”, Ghali comparteix que, en alguns casos, pot ser fatal.

“S'estima que al voltant de 50 milions de persones a tot el món s'infecten cada any, cosa que resulta en unes 50.000 morts”, va escriure el metge.