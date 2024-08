Pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i Can Ruti rebran la primera vacuna contra el càncer de pulmó

Arxiu - Façana de l'Hospital Vall d'Hebron - EP

Les vacunes contra el càncer, una idea que fins fa poc semblava ciència ficció, estan començant a fer-se realitat a la pràctica clínica. En un avenç sense precedents, un pacient de 67 anys a l'Hospital Universitari de Londres (UCLH) s'ha convertit en la primera persona a rebre la vacuna experimental BNT116, dissenyada per combatre el càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPNM), tipus més comú i letal daquesta malaltia.

Aquest assaig clínic de fase I marca linici duna nova era en la lluita contra el càncer. Desenvolupada per l'empresa biotecnològica alemanya BioNTech, la vacuna BNT116 utilitza la tecnologia d'ARN missatger (ARNm) que es va popularitzar amb les vacunes contra el Covid-19. La vacuna presenta al sistema immunològic marcadors específics del tumor, preparant el cos per eliminar les cèl·lules canceroses que expressen aquests marcadors, amb l'esperança que, a diferència de la quimioteràpia, les cèl·lules sanes romanguin intactes.

L'objectiu principal de l'estudi és avaluar la seguretat i la tolerabilitat de la vacuna BNT116, tant en monoteràpia com en combinació amb altres tractaments establerts per al càncer de pulmó no microcític. L'estudi s'està duent a terme a 34 centres de recerca distribuïts a set països, incloent-hi el Regne Unit, els Estats Units, Alemanya, Hongria, Polònia, Turquia i Espanya. En aquest darrer, els hospitals Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol - conegut com a Can Ruti-, a Barcelona i Badalona, participen activament en la investigació, juntament amb altres centres com l'Hospital Verge de la Macarena a Sevilla, la Fundació Jiménez Díaz a Madrid, l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, i el Complex Hospitalari Universitari de Santiago de Compostela.

En total, 130 pacients dels hospitals esmentats, des d'aquells en fases primerenques de la malaltia fins als que presenten recaigudes freqüents, rebran la vacuna juntament amb immunoteràpia. L'objectiu és determinar si BNT116 no és només segura, sinó també efectiva quan es combina amb altres tractaments.

El càncer de pulmó de cèl·lules no petites és la principal causa de mort per càncer al món, amb prop d'1,8 milions de morts el 2020. A Espanya, la taxa de mortalitat ha augmentat un 16% en els darrers cinc anys, amb una persona morint cada 20 minuts a causa daquesta malaltia. Aquest tipus de càncer, que s'origina pel creixement anormal de cèl·lules als pulmons, és especialment devastador perquè només el 30% dels casos es detecten en fases inicials, quan les possibilitats de supervivència poden augmentar fins a un 80%.

En aquest context, la participació d'hospitals de referència com la Vall d'Hebron i els Germans Trias i Pujol en aquest assaig clínic representa una esperança renovada per als pacients amb càncer de pulmó a Espanya. La vacuna BNT116 es podria convertir en una eina clau en la lluita contra aquesta malaltia, oferint una alternativa més específica i menys invasiva que les teràpies actuals.

El primer pacient a rebre aquesta vacuna, Janusz Racz, un científic especialitzat en intel·ligència artificial, va ser diagnosticat amb càncer de pulmó el maig del 2024 i havia començat tractaments de quimioteràpia i radioteràpia. “Vaig decidir participar perquè espero que serveixi de defensa contra les cèl·lules canceroses, però també vaig pensar que la meva participació en aquesta investigació podria ajudar altres persones en el futur i fer que aquesta teràpia estigui més àmpliament disponible”, va afirmar Racz.

Dimarts passat, Racz va rebre sis injeccions consecutives de la vacuna en un procés que es repetirà setmanalment durant sis setmanes i després cada tres setmanes durant un any. Cada dosi conté diferents cadenes d'ARN dissenyades per enfortir la resposta immune contra el càncer.

"Estem entrant en una nova i emocionant era d'assajos clínics d'immunoteràpia basada en ARNm", va comentar el professor Siow Ming Lee, metge oncòleg consultor dels hospitals de l'University College de Londres (UCLH), que lidera l'assaig al Regne Unit. Si els resultats d'aquesta primera fase són positius, els investigadors esperen avançar cap a les etapes següents, amb l'objectiu que la vacuna BNT116 es converteixi en l'estàndard de tractament per al càncer de pulmó a tot el món, salvant innombrables vides i oferint nova esperança als pacients.