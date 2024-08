La quantitat de morts per sobredosi que els hospitals catalans van evitar el 2023

Foto: Institut Català de la Salut

El 2022 es van registrar 201 morts per sobredosi de substàncies psicoactives, el 95% associades al policonsum de múltiples substàncies. Les més comunes van ser cocaïna (67%), hipnosedants (55%), alcohol (51%) i opioides (45%). Destaca un descens en la presència d'opioides en comparació del 2021, quan representaven el 63,6% de les morts.

El 80% de les morts van correspondre a homes, amb una mitjana d'edat de 45,7 anys, i el 20% a dones, amb una mitjana de 46,9 anys. S'observen diferències de gènere en les substàncies trobades: els homes presenten més prevalença de cocaïna (73,8%), mentre que les dones tenen una presència més gran d'hipnosedants (70,7%). A més, gairebé el 40% de les persones mortes tenien més de 50 anys, cosa que evidencia un lleuger envelliment a la població afectada.

La majoria de les morts (66%) van tenir lloc a domicilis, subratllant la importància de l'educació en la prevenció i atenció de les sobredosis per a convivents de persones que consumeixen drogues. Moltes de les víctimes tenien patologies preexistents, com ara malalties cardiovasculars, que el consum de substàncies psicoactives pot agreujar.

Catalunya és pionera en polítiques de reducció de danys i de prevenció de sobredosi. Des del 2009, el Programa de Prevenció de la Sobredosi, coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ha format professionals, consumidors de drogues i els seus familiars per prevenir, identificar i actuar davant d'una sobredosi . L'administració de naloxona, un antídot per a sobredosi d'opioides, i la capacitació en l'ús i la reanimació cardiopulmonar són estratègies clau del programa.

Entre el 2009 i el 2023, s'han format 15.638 persones a Catalunya i s'han distribuït 16.180 vials de naloxona. Catalunya compta amb 15 sales de consum supervisat i un centre residencial amb un espai de consum, on el 2023 es van atendre més de 2.500 persones, es van fer 140.662 consums i es van respondre a 146 sobredosis, totes sense resultat fatal.

El programa català ha estat reconegut per l'Agència Europea de Drogues (EUDA) com a eficaç en la reducció de morts per sobredosi, combinant la formació en l'ús de naloxona, les sales de consum supervisat i els programes de tractament amb agonistes opioides com a estratègies clau per salvar vides.