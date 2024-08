El drama dels pacients amb COVID persistent: el diagnòstic triga més de 5 mesos

Foto: Privaclinic

Un pacient a Espanya triga una mitjana de 5 mesos a ser diagnosticat amb COVID-19 persistent des del darrer diagnòstic de coronavirus. Aquest temps, que equival a uns 163 dies, ha estat determinat per una anàlisi realitzada per CEGEDIM Health Data España.

El diagnòstic tardà es deu en part a la variabilitat i la inespecificitat dels símptomes de COVID-19 persistent. Els símptomes més comuns inclouen fatiga, dolors corporals, dificultats respiratòries, tos persistent i problemes cognitius com ara confusió, pèrdua de memòria i manca de concentració. Perquè es diagnostiqui la condició post-covid, aquests símptomes han de persistir entre 4 i 12 setmanes després de la infecció inicial, ja sigui de manera constant o intermitent.

L'anàlisi de CEGEDIM també revela que la condició postcovid afecta aproximadament el doble de vegades dones que homes, i que la franja d'edat afectada ha canviat amb el temps. El 2022, la condició era més comuna en persones de 40 a 44 anys, però actualment s'observa un augment en pacients de 60 a 64 anys.

Tot i que les noves variants del virus, com la FLiRT, han reduït la incidència de COVID-19 persistent, això no disminueix la importància clínica de la malaltia. El Dr. Carlos Iglesias, director mèdic de CEGEDIM Health Data Espanya, destaca que la síndrome segueix requerint un seguiment adequat per assegurar la millor atenció possible als pacients afectats.

L'anàlisi també indica que l'ús previ d'ansiolítics podria estar relacionat amb una predisposició més gran a desenvolupar COVID-19 persistent. Segons les dades, la cronificació de la malaltia és un 20% més freqüent en pacients que prenien ansiolítics abans de contraure el SARS-CoV-2 en comparació amb aquells que no els feien servir. Tot i que aquesta associació podria ser indirecta, suggereix la necessitat destudis més detallats per comprendre millor aquesta relació.

A més, al voltant del 7% dels pacients amb COVID-19 persistent inicia tractament amb ansiolítics després de la infecció, probablement a causa dels símptomes físics i alhora que va trigar a reconèixer-se l'afecció. L'Organització Mundial de la Salut estima que entre el 10% i el 20% dels afectats per SARS-CoV-2 experimenten efectes prolongats, per la qual cosa és essencial seguir recopilant dades a llarg termini per comprendre millor la cronificació d'aquests símptomes.