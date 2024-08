L'advertiment del dentista: aquesta beguda popular provoca mal alè i càries

Visita al dentista - UNSPLASH

Un dentista ha llançat una advertència a tots els amants del cafè, explicant que aquesta apreciada beguda pot tacar les dents a causa del seu contingut de tanins, segons recull el diari britànic Mirror.

Payal Bhalla va explicar a més que la naturalesa àcida del cafè pot provocar l'erosió de l'esmalt dental, cosa que pot causar sensibilitat i càries. Bhalla també va assenyalar: "Les seves propietats diürètiques poden contribuir a la sequedat de boca ia la reducció de la producció de saliva, cosa que augmenta el risc de càries".

"La saliva juga un paper crucial en el manteniment de la salut bucal, ja que neutralitza els àcids i elimina les partícules de menjar i els bacteris nocius". Va advertir que la sequedat bucal pot augmentar el risc de càries i mal alè, informa l'Express. Si ets dels que gaudeix bevent el cafè lentament, això podria ser més arriscat a causa de l'exposició perllongada als seus components nocius.

En prendre el cafè amb calma, les dents queden exposades als tanins durant un període prolongat. "Els tanins són els responsables del color fosc del cafè i es poden adherir a l'esmalt, cosa que provoca decoloració i taques a les dents", va aclarir Bhalla.

Com ja hem esmentat, el cafè és àcid, de manera que "com més temps romangui en contacte amb les dents, més temps tindrà per erosionar l'esmalt dental".

Una altra cosa que cal tenir en compte és si s'hi afegeix sucre o edulcorants al cafè. Bhalla adverteix: "Beure [cafè] lentament exposa les dents a una exposició prolongada al sucre. Això dóna més temps als bacteris de la boca per alimentar-se del sucre i produir àcids que poden malmetre l'esmalt", va assenyalar. . Per als que no estan disposats a abandonar l'hàbit del cafè, Bhalla té un consell: "Limiteu el temps que les dents estan en contacte amb el cafè prenent-lo més ràpidament".

El dentista també va recomanar: "Utilitzeu una palleta per reduir el contacte directe amb les dents". A més, explica que seria adequat "esbandir-se la boca després de beure cafè per ajudar a neutralitzar l'acidesa i eliminar els compostos que produeixen taques". Raspallar-se les dents amb regularitat també és clau, i l'expert insta els lectors a "practicar una bona higiene bucal, que inclogui raspallar-se les dents, fer servir fil dental i fer-se revisions dentals amb regularitat".