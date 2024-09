Menjar arròs i practicar sexe pot provocar una estranya infecció al penis

El pare de dos fills va informar que havia menjat arròs amb la família un dia abans de començar a experimentar símptomes - Canva

Els metges del Líban afirmen haver tractat un home de 38 anys que va contreure una infecció bacteriana inusual al penis després de menjar arròs i tenir "relacions sexuals vigoroses" amb la seva dona. L'incident —"el primer cas en la literatura que descriu aquesta entitat"— va ser detallat aquest mes a Annals of Medicine & Surgery.

Unes hores després d'haver tingut relacions sexuals, l'home no identificat va patir diarrea i vòmits intensos. Després va experimentar inflor i envermelliment del penis durant aproximadament una setmana abans de buscar ajuda mèdica.

Els metges del Centre Mèdic de la Universitat Americana de Beirut van examinar el penis ple de crostes, van prendre un hisop i van apuntar amb el dit cap a Bacillus cereus, un bacteri que es troba a terra, la vegetació i els aliments contaminats, com l'arròs i les verdures reescalfats.

Segons l?Administració d?Aliments i Medicaments dels Estats Units, cada any es registren uns 63.400 casos de malaltia per Bacillus cereus. L'afecció es coneix com a “síndrome de l'arròs fregit” perquè si l'arròs es deixa a temperatura ambient, pot produir toxines que causen diarrea i vòmits. Reescalfar-ho no destrueix les toxines.

Els símptomes apareixen entre sis i quinze hores després i la majoria de persones es recuperen en un dia. Aquest cas, però, és extraordinari. "La recuperació de B. cereus de la infecció del penis al nostre pacient revela el primer cas d'una infecció tan inusual", es llegeix a l'informe del cas.

El pare de dos fills va informar que havia menjat arròs amb la família un dia abans de començar a experimentar símptomes. La seva dona va dir que no tenia símptomes.

“El pacient va negar haver tingut algun traumatisme al penis o laceració, o alguna mossegada accidental durant el moment del coit”, van escriure els metges. Sospiten que es va contaminar el penis amb vòmit i diarrea després de tenir relacions sexuals amb la seva dona, “probablement aquesta sigui la font de la infecció de la pell”.

L'home va haver d'abstenir-se de tenir relacions sexuals i masturbar-se i aplicar ungüent d'àcid fusídic, un antibiòtic receptat, en el penis tres vegades al dia després de rentar i assecar suaument l'àrea.

La seva condició semblava haver-se resolt completament al control del primer mes.