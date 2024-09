Treballadors nuclears en risc: augmenta la mortalitat per càncer de sang

Foto: Freepik

Investigadors de l'Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer (IARC, per les sigles en anglès), que pertany a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i institucions associades de França, Espanya, el Regne Unit i els Estats Units adverteixen d'un augment de la mortalitat per neoplàsies hematològiques en treballadors d'instal·lacions nuclears exposats de manera persistent a dosis baixes de radiació ionitzant.

Els científics van trobar una associació positiva entre l'exposició a dosis baixes d'aquesta radiació a llarg termini i la mortalitat deguda a leucèmia (exclosa la leucèmia limfocítica crònica [LLC]), leucèmia mieloide crònica, leucèmia mieloide aguda, síndrome mielodisplàsica i mieloma. Els resultats es publiquen a 'The Lancet Haematology'.

Els científics van estimar que la taxa de mortalitat per leucèmia augmentava més d'un 250 per cent per gray (Gy) d'exposició (taxa relativa d'excés [ERR] per Gy, 2,68; interval de confiança del 90%, 1,13 -4,55) i van descobrir que l'excés de taxa es descrivia raonablement mitjançant un model lineal dosi-resposta.

La dosi d'exposició a la radiació típicament acumulada pels treballadors de l'estudi va ser baixa, de 0,016 Gy, i la mortalitat absoluta per leucèmia atribuïble a l'exposició a la radiació a la població de l'estudi es va estimar en 13 morts per excés per cada 100.000 treballadors durant un període de 35 anys (en comparació amb les 250 morts esperades per leucèmia no LLC entre les persones no exposades a la radiació).

Un gray és una unitat de la dosi absorbida de quantitat de radiació que mesura l'energia dipositada per la radiació ionitzant, definida com l'absorció d'un juliol d'energia de radiació per quilogram de matèria.

Els estudis de persones exposades a dosis baixes de radiació contribueixen a la comprensió dels riscos de la radiació als nivells d'exposició que preocupen actualment i, per tant, poden informar els esforços de protecció contra la radiació. L'ERR per Gy de mortalitat per leucèmia estimada en aquest estudi s'aproxima a la taxa d'excés estimada anteriorment al Radiation Effects Research Foundation Life Span Study dels supervivents japonesos de la bomba atòmica, que va ser de 2,75 per Gy.

Aquest nou article és una important actualització de l' 'Estudi Internacional de Treballadors Nuclears' (INWORKS), que va fer un seguiment de 309.932 treballadors de la indústria nuclear durant una mitjana de gairebé 35 anys, fet que suposa un seguiment total de 10,7 milions de persones-any. Els treballadors treballaven en centrals nuclears de França, el Regne Unit i els Estats Units i se'ls va controlar amb plaques de radiació, que mesuraven la seva exposició a la radiació.

El CIIC fa més de 35 anys que coordina i dirigeix estudis conjunts de treballadors nuclears. Els socis de l'estudi INWORKS són l'IARC, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (França), l'Health Security Agency del Regne Unit, el National Institute for Occupational Safety and Health (Estats Units), l'Institut de Salut Global de Barcelona ( Espanya) i la Universitat de Califòrnia, Irvine Joe C. Wen School of Population & Public Health (Estats Units).