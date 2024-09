Quin grup de persones tenen més probabilitats de començar a vapejar?

Foto: Freepik

Un estudi de la Universitat de Sydney (Austràlia) sobre el comportament de vapeig entre estudiants de secundària australians va descobrir que aquells que van informar símptomes depressius severs tenien el doble de probabilitats d'haver provat cigarrets electrònics, en comparació amb aquells que no van informar símptomes depressius.

Les dades, publicades a la 'Revista Australiana i Neozelandesa de Psiquiatria' es van extreure d'una enquesta realitzada en el marc de l'assaig de vapeig OurFutures, el primer i actualment únic assaig clínic d'un programa de prevenció de l'ús de cigarrets electrònics a escoles d'Austràlia .

Així, les xifres van mostrar un ús generalitzat de cigarretes electròniques entre aquells amb pitjor salut mental, inclosos símptomes depressius greus, estrès moderat i alt i baix benestar. D'aquesta manera, les troballes mostren una necessitat crítica d'un suport efectiu a la salut mental alhora que es preveu el vapeig durant la primera adolescència, quan aquests problemes sorgeixen per primera vegada.

En concret, els investigadors van enquestar més de 5000 estudiants de setè i vuitè any de 40 escoles a Nova Gal·les del Sud, Queensland i Austràlia Occidental el 2023 (maigoctubre), creant un dels conjunts de dades més grans sobre el vapeig entre adolescents actualment disponibles al país.

Dels 5.157 estudiants que van participar a l'estudi, el 8,3% va informar haver usat cigarrets electrònics anteriorment. L'ús de cigarrets electrònics també va ser un 74% més gran entre els estudiants que van informar estrès moderat i un 64% més gran entre les persones que van informar nivells alts d'estrès. L'ús de cigarretes electròniques també va ser un 105% més gran entre els estudiants que van informar un benestar baix en comparació amb els que van manifestar un benestar alt. Els símptomes d'ansietat no es van associar amb l'ús de cigarretes electròniques.

L'assaig té com a objectiu comprovar rigorosament si es pot prevenir el consum de cigarretes electròniques entre els adolescents australians. "Hi ha una manca de dades sobre els vincles entre el vapeig entre adolescents i la salut mental, especialment en el context únic d'Austràlia. Era important que abordéssim aquest tema, ja que estem presenciant un augment tant del vapeig com de les malalties mentals entre els joves", afirma la doctora Lauren Gardner, del Centre Matilda de la Universitat de Sydney, que codirigeix l'assaig de vapeig OurFutures amb la professora Nicola Newton.

"Es necessiten més investigacions per comprendre la complexa relació entre la salut mental i el vapeig; tanmateix, aquestes troballes ressalten la necessitat urgent d'adoptar enfocaments de prevenció i intervenció primerenca, recolzats per evidència, per recolzar la salut i el benestar a curt i llarg termini dels joves".

Els resultats són consistents amb investigacions realitzades en altres grups d'edat i països , inclosos els Estats Units, que han vinculat l'ús de cigarretes electròniques entre adolescents amb símptomes depressius i d'ansietat i estrès. De fet, el Centre Matilda havia descobert anteriorment que l'edat mitjana a què un adolescent comença a vapejar és als 14 anys. Una altra investigació (independent de la Universitat de Sydney) ha descobert que les taxes de vapeig entre els 12 i els 15 anys han augmentat del 10 al 24% entre el 2017 i el 2023.

"Hi ha cada vegada més proves que hi ha una relació entre el vapeig i la salut mental: el vapeig s'ha vinculat amb l'aparició de problemes de salut mental, i viceversa", afirma la professora associada i coautora Emily Stockings del Centre Matilda.