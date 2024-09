Què és la màscara CPAP? Aquesta és l'eina que utilitzava Ibai Llanos per a les apnees

Foto: Instagram / @ibaillanos

Ibai Llanos és un dels streamers més populars del món. Amb més de 10 milions de seguidors a Instagram, és l'artífex d'alguns dels esdeveniments més espectaculars del panorama actual, com és el cas de la Vetllada de l'Any.

Des de fa un parell de mesos, el basc està immers en un procés de canvi físic. Mitjançant l'esport i la bona alimentació ha aconseguit perdre 25 quilos, cosa que els seus seguidors han notat gràcies al procés que està reflectint de forma diària a les xarxes socials.

En una de les seves publicacions més recents, el streamer va explicar que ja no dormia amb la màscara CPAP, una eina que utilitzava per tractar les apnees mentre dorm. No obstant això, aquest dispositiu no és molt conegut, de manera que entrarem en detall d'aquest "aliat" que acompanyat a Llanos durant tant de temps.

MÀSCARA CPAP

La màscara CPAP (Pressió Positiva Contínua a les Vies Respiratòries, per les sigles en anglès) és un dispositiu mèdic utilitzat principalment per al tractament de l'apnea obstructiva del son (AOS), un trastorn del son en què la respiració s'atura i comença repetidament degut a l'obstrucció de les vies respiratòries. Aquest aparell proporciona un flux constant d'aire mitjançant una màscara que es col·loca sobre el nas, o el nas i la boca, mantenint les vies respiratòries obertes durant el son.

Hi ha diversos tipus de màscares CPAP dissenyades per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada usuari. Les màscares nasals, que cobreixen només el nas, són una opció comuna per als que se senten més còmodes amb un dispositiu menys invasiu. Per altra banda, les màscares facials completes cobreixen tant el nas com la boca i són ideals per a persones que respiren per la boca o tenen congestió nasal freqüent. També hi ha les màscares de coixinets nasals, que són més petites i descansen directament a les fosses nasals, sent una opció lleugera i minimalista.

AVANTATGES I DESAVANTATGES

Lús duna màscara CPAP pot portar una sèrie de beneficis significatius per als qui pateixen apnea del son. El tractament millora la qualitat del son en reduir o eliminar els episodis d'apnea, cosa que ajuda a disminuir la somnolència diürna, millorar la concentració i augmentar els nivells d'energia. A més, l'ús regular d'una CPAP pot reduir el risc de complicacions relacionades amb l'apnea del son, com ara la hipertensió, malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars i diabetis tipus 2.

Tot i això, acostumar-se a dormir amb una màscara CPAP pot ser un desafiament per a alguns usuaris. Al principi, és comú experimentar incomoditat, irritació a la pell o sensació de claustrofòbia. És fonamental treballar conjuntament amb professionals de la salut per ajustar l'equip i trobar la màscara adequada que s'adapti còmodament i no causi molèsties. Amb el temps, la majoria de persones s'adapten al dispositiu i experimenten millores significatives en la qualitat de vida.

Per tant, la màscara CPAP és una eina crucial per al tractament de l'apnea obstructiva del son. Si bé pot requerir temps i paciència per adaptar-se, els beneficis del seu ús regular superen àmpliament qualsevol desafiament inicial, oferint una vida més saludable i un somni reparador als que ho necessiten.