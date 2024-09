El risc de suïcidi augmenta en les persones amb problemes de salut mental

El coordinador del Grup de Serveis Sanitaris de l?Hospital del Mar, Jordi Alonso, i l?investigador Philippe Mortier. Foto: EuropaPress

Un estudi de l' Institut de Recerca de l'Hospital del Mar (Barcelona) conclou que les persones que han estat hospitalitzades per un problema de salut mental tenen més risc de suïcidi, informa l'hospital aquest dijous en un comunicat.

L'estudi concreta que les dones ingressades tenen un risc 48 vegades més alt de suïcidi posterior a l'alta hospitalària que les dones a la població general i, en el cas dels homes, el risc és 28 vegades més alt.

La investigació, publicada a la revista 'Jama Network Open', es basa en l'anàlisi de dades de gairebé 50.000 persones hospitalitzades per un trastorn de salut mental entre el 2014 i el 2018.

Els investigadors han consultat les dades mitjançant el Programa d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (Padris) de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Del total de pacients, el 4,6% (2.260 persones) van morir prematurament durant el seguiment realitzat fins a finals del 2019, l'1% (437) es va suïcidar i prop del 10% (4.752) van patir un episodi d'autolesió no letal.

El coordinador del Grup de Serveis Sanitaris de l'Hospital del Mar, Jordi Alonso, ha explicat que, encara que la xifra absoluta de suïcidis sigui de l'1%, les magnituds observades suggereixen que “el suïcidi és una de les maneres en què s'expressa la mortalitat elevada a les persones amb trastorn mental".

DIFERÈNCIES ENTRE HOMES I DONES

L'estudi assenyala que, en les dones , el risc era més alt en els casos d'hospitalització per trastorn bipolar i depressió, mentre que en els homes ho era en casos de trastorns adaptatius, els causats per situacions d'estrès externes i depressió .

Alonso ha recalcat que cal "tenir present que en les dones el risc de suïcidi és més elevat a la població que ha viscut un ingrés hospitalari per un trastorn psiquiàtric a l'hora de definir estratègies de prevenció i atenció personalitzades".

Els investigadors atribueixen aquest fet a dos "fenòmens simultanis": una demanda més gran d'atenció sanitària per part de les dones ia un infradiganòstic de la depressió en els homes.

MORTALITAT PREMATURA

La investigació també ha observat que la mortalitat prematura , aquella que es produeix per diverses causes abans dels 70 anys, és més elevada a les persones ingressades per un trastorn mental, amb un risc 7,5 vegades més alt en homes i 7,7 en dones.

Pel que fa a la mortalitat prematura, els trastorns més habituals en els pacients eren els cognitius com la demència o el delírium (6,3%) i el trastorn per consum d'alcohol, que representava més del 24% de la població estudiada.

ABORDATGE MULTIDISCIPLINARI

Per aquest motiu, l'investigador de l'Hospital del Mar Philippe Mortier considera que "aquesta població necessita un abordatge multidisciplinari que vagi més enllà de l'atenció a la salut mental".

Mortier ha insistit que l'estudi mostra que "els individus que reben l'alta d'una hospitalització psiquiàtrica són una població vulnerable a la mort prematura i les conductes de risc suïcida".

L'estudi també ha comptat amb la participació d'investigadors del Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (Ciberesp) i del Ciber de Salut Mental (Cibersam).