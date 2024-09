El nou risc a què s'enfronten les persones amb diabetis tipus 2

Foto: EuropaPress

Les persones amb diabetis tipus 2 (DT2) tenen més probabilitats de desenvolupar asma, i viceversa, segons una anàlisi de dades de 17 milions de persones que es presentarà a la reunió anual de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD) a Madrid, Espanya (9-13 de setembre). El treball es publica a ''Diabetolgia' i va estar dirigit per Nam Nguyen, de la Facultat de Medicina de la Universitat Mèdica de Taipei a Taiwan.

Els resultats de l‟estudi subratllen la importància de la detecció de l‟asma quan es diagnostica diabetis tipus 2 i de la diabetis tipus 2 quan es diagnostica asma. "Les taxes globals d'asma i diabetis tipus 2, tots dos problemes de salut comuns, estan augmentant", adverteix Nam Nguyen. "Aquestes afeccions afecten negativament la qualitat de vida de les persones i s'espera que generin una càrrega mèdica i econòmica cada vegada més gran. No obstant, l'evidència que vincula les dues afeccions i els mecanismes darrere d'aquesta connexió encara no són clars, cosa que ressalta necessitat d'una investigació exhaustiva sobre la seva associació”.

Per explorar la connexió i els possibles factors contribuents, el doctor Nguyen va fer una revisió sistemàtica i una metanàlisi de la investigació existent sobre el tema. Es van fer cerques exhaustives a quatre bases de dades de revistes mèdiques a la recerca d'estudis que analitzessin la connexió entre l'asma i la diabetis tipus 2.

La metanàlisi va incloure dades de 17 milions de persones de 14 estudis realitzats en una àmplia gamma de continents i països, inclosos Europa (Regne Unit, Finlàndia, Dinamarca), Amèrica (Estats Units) i Àsia (Corea, Singapur, Xina i Israel). La majoria dels participants eren de mitjana edat, entre 50 i 70 anys.

Els resultats van mostrar que l'asma i la diabetis tenen una relació recíproca: els individus amb asma tenen un 28% més de probabilitats de desenvolupar diabetis tipus 2 que aquells sense asma i els individus amb diabetis tipus 2 tenen gairebé el doble de probabilitats (83% més probabilitats) de desenvolupar asma que aquells sense diabetis tipus 2.

Això suggereix que les dues afeccions poden tenir algunes de les mateixes causes subjacents o tenir altres factors en comú. Anàlisis posteriors van indicar que diversos factors, entre ells la hipertensió i la dislipidèmia (nivells no saludables de greixos a la sang, com el colesterol), semblen estar associats amb un risc més gran d'asma i diabetis tipus 2.

La gravetat de l'asma es va associar amb un risc més gran de diabetis tipus 2, i el risc va augmentar en funció de la gravetat. Tot i això, la durada de l'asma no es va associar amb el risc de diabetis tipus 2.

Sobre això Nguyen enuncia: "Les nostres troballes tenen implicacions importants per a la pràctica clínica. En primer lloc, aquesta relació posa en relleu la necessitat d'una major conscienciació entre els pacients amb diabetis tipus 2 o asma i els seus proveïdors d'atenció mèdica. En segon lloc lloc, cal considerar estratègies preventives per reduir el risc de diabetis tipus 2 en persones amb asma. Per exemple, detectar i abordar la prediabetis en pacients amb asma ràpidament abans que es converteixi en diabetis tipus 2, o controlar acuradament l'ús de corticosteroides. sistèmics, que no només poden causar hiperglucèmia temporal, sinó que també estan vinculats a un major risc de diabetis tipus 2. A més, les possibles vies mecanístiques compartides entre l'asma i la diabetis tipus 2 proposades pel nostre estudi ofereixen un nou marc per a la investigació ", conclou.