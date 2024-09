Piercing tragus: per què es podria convertir en el teu aliat contra la migranya?

El pírcing al glop , una petita protuberància cartilaginosa a l'entrada del canal auditiu, ha guanyat popularitat no només com una moda estètica, sinó també com un possible remei alternatiu per alleujar les migranyes. Aquesta tendència es basa en principis de l' acupuntura i la reflexologia que suggereixen que certes àrees de l'orella estan connectades amb diferents parts del cos i poden influir en el dolor i el benestar general.

El glop és una ubicació clau en teràpies d'acupuntura, ja que es creu que està relacionat amb el nervi gandul, un dels nervis més llargs del cos humà, que connecta el cervell amb diversos òrgans, incloent-hi el cor i el sistema digestiu. Aquest nervi juga un paper fonamental en la regulació de funcions corporals com la freqüència cardíaca, la digestió i el dolor . La teoria darrere del pírcing al glop és que, en perforar aquesta àrea, es pot estimular el nervi vague de manera contínua, cosa que potencialment podria ajudar a reduir la freqüència i la intensitat de les migranyes.

Les persones que han optat per aquest pírcing com a mètode per tractar les migranyes han reportat experiències variades. Alguns asseguren que han experimentat una disminució notable en la quantitat de migranyes i en la gravetat del dolor des que es van fer el pírcing. No obstant això, és important assenyalar que aquests resultats són anecdòtics, i actualment no hi ha prou evidència científica que demostri de manera concloent que el pírcing al glop pot alleujar les migranyes de manera efectiva.

Els experts en salut adverteixen que, si bé l'estimulació del nervi gandul és una tècnica utilitzada en algunes teràpies, el pírcing al glop no ha de ser considerat com un substitut dels tractaments mèdics convencionals per a la migranya, com els medicaments, les teràpies de comportament o canvis en l'estil de vida. A més, com qualsevol procediment de perforació corporal, el pírcing al glop comporta riscos, com infeccions, dolor, o rebuig del pírcing.

Per tant, mentre que algunes persones troben alleujament a les seves migranyes amb un pírcing al glop, és essencial abordar aquesta opció amb precaució. Consultar amb un professional mèdic abans de considerar aquesta alternativa és fonamental per assegurar-se que sigui una elecció segura i adequada per a cada individu.