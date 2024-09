Quan es triga a notar els efectes de deixar de fumar?

Foto: CanvaPro d'Ibrar Hussain

Deixar de fumar pot reduir significativament el risc de patir fibril·lació auricular (FA) en comparació amb els que segueixen fumant, segons un estudi publicat a 'JACC: Clinical Electrophysiology', per la Universitat de Califòrnia a San Francisco (Estats Units).

Els resultats mostren que els beneficis de deixar de fumar comencen immediatament, cosa que suggereix que és possible revertir el risc de conseqüències negatives per a la salut. "Les troballes brinden una raó convincent per mostrar als fumadors actuals que no és massa tard per deixar de fumar i que haver fumat en el passat no significa que un estigui 'destinat' a desenvolupar fibril·lació auricular", ressalta l'autor principal, el doctor Gregory Marcus, cardiòleg de la Universitat de Califòrnia a San Francisco. "Fins i tot per als fumadors actuals i de llarga data, la fibril·lació auricular es pot evitar".

Fumar està associat en gran mesura amb més risc de fibril·lació auricular, un ritme cardíac irregular i sovint ràpid. Té conseqüències potencialment greus per a la salut i està vinculat amb risc significatiu d'accident cerebrovascular, insuficiència cardíaca i mortalitat general. Les taxes de fibril·lació auricular estan augmentant, cosa que crea la necessitat d'identificar canvis en l'estil de vida que puguin reduir el risc.

"Hi ha proves sòlides que fumar augmenta el risc de fibril·lació auricular, però els beneficis de deixar de fumar no han estat tan clars", assenyala Marcus. "Volíem determinar si deixar de fumar podria reduir el risc d'una persona de desenvolupar fibril·lació auricular o si el risc es mantindria igual".

A aquest efecte, l'equip va analitzar dades del Biobanc del Regne Unit sobre més de 146.700 fumadors actuals i exfumadors. Es va fer un seguiment dels hàbits de tabaquisme i els resultats de salut dels participants durant uns 12 anys.

Així, van descobrir que els exfumadors tenien un risc de fibril·lació auricular un 13% menor que les persones que seguien fumant. Sorprenentment, els investigadors també van descobrir que els que van deixar de fumar durant l'estudi tenien un risc de fibril·lació auricular un 18% menor que les persones que fumaven, cosa que demostra un risc significativament menor que els exfumadors.

"Això és probablement un testimoniatge de la potència de reduir el risc de fibril·lació auricular poc temps després de deixar de fumar", segons Marcus. Les investigacions anteriors que van analitzar la connexió entre el tabaquisme i la fibril·lació auricular eren observacionals, cosa que dificulta demostrar una relació causal.

"Si bé l'estudi actual també és observacional, les nostres troballes donen suport a la idea que fumar realment pot causar fibril·lació auricular", afirma Marcus. Les investigacions futures podrien centrar-se a explicar els mecanismes subjacents a la relació entre el tabaquisme i la fibril·lació auricular, identificant potencialment nous objectius terapèutics per prevenir-la i tractar-la.

Les limitacions de l'estudi inclouen la possibilitat de biaix de record a l'estat de tabaquisme autoinformat, la variabilitat del nombre de qüestionaris seriats sobre estil de vida completats i factors de confusió no mesurats que poden haver contribuït als resultats, com l'estil de vida del participant o laccés al suport en salut preventiva.