Alerta a l'Índia després de dues morts per un misteriós virus altament mortal

Fotomuntatge d'un senyal alerta i un mapa de l'Índia sobre el virus Nipah, vist des d'un microscopi.

Un estudiant va morir a causa d'una febre que va inflamar el cervell, causada per un virus inclòs a la llista de vigilància de l'Organització Mundial de la Salut.

El pacient, de 24 anys, és la segona persona que mor per una infecció de Nipah a la mateixa ciutat del sud de l'Índia en tres mesos, després que un nen de 14 anys morís al juliol.

Les autoritats van dir que 151 persones que van estar en contacte amb l'estudiant víctima estan sent monitoritzades per verificar que no mostrin símptomes per controlar la propagació.

No hi ha vacuna per prevenir la malaltia Nipah ni tractament per curar-la; els pacients reben cures pal·liatives però, en última instància, han de lluitar ells mateixos contra la malaltia.

S'estima que la seva taxa de mortalitat oscil·la entre el 40% i el 70% dels pacients, i al voltant del 20% dels que sobreviuen queden amb problemes neurològics persistents, com ara convulsions o canvis de personalitat.

Tot i que algunes persones no mostren cap símptoma una vegada infectades, altres desenvolupen febre i dolor muscular, i en casos greus, inflor cerebral, que pot progressar a coma en 24 a 28 hores.

El virus va ser descobert recentment el 1999, a Malàisia, i es transmet principalment de porcs o ratpenats frugívors a persones, oa través d'aliments contaminats, encara que també es pot produir la transmissió de persona a persona.

L'estudiant que va morir aquest mes, que venia de Bengaluru, va començar a mostrar símptomes el 4 de setembre i va morir cinc dies després, va dir R. Renuka, un oficial mèdic del districte a la ciutat de Malappuram, ubicada al nord de l'estat de Kerala .

Una mostra de sang enviada a l'Institut Nacional de Virologia a Pune va confirmar una infecció de Nipah el 9 de setembre, va dir Renuka.

A cinc persones més que van desenvolupar símptomes primaris se'ls van extreure mostres de sang i se les va enviar per fer proves, va dir, sense dir si eren contactes primaris de la persona morta.

La malaltia és transmesa pels ratpenats als humans a través d'animals infectats (els mateixos ratpenats o els porcs) o d'aliments contaminats amb saliva, orina o excrements d'animals infectats. També es pot transmetre directament entre persones a través del contacte directe amb algú infectat (encara que aquesta via de transmissió és menys comú).