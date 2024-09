La resistència als antibiòtics amenaça la medicina moderna

Foto: CanvaPro de Pipat Pajongwong's Images i Billion Images

Gairebé un segle després del revolucionari descobriment de la penicil·lina per Alexander Fleming , la medicina moderna s'enfronta una nova crisi: la resistència als antibiòtics . Infeccions que abans es curaven amb facilitat ara s'han tornat intractables, i trobar nous tractaments per combatre els bacteris resistents és una prioritat urgent per a la ciència. Tot i això, els avenços en aquesta àrea es veuen obstaculitzats per problemes financers i la manca d'inversió en la investigació d'antibiòtics.

Tot i la creixent necessitat de nous antibiòtics, les grans farmacèutiques han abandonat aquesta àrea a la recerca de mercats més rendibles, deixant el desenvolupament de nous fàrmacs en mans de petites empreses i organitzacions sense ànim de lucre. Aquest èxode ha limitat l'oferta d'antibiòtics i ha dificultat l'accés a moltes regions, especialment als països d'ingressos baixos i mitjans , on la càrrega de malalties és molt més gran. El 2019, la resistència als medicaments va causar 1,27 milions de morts, i es preveu que l'impacte econòmic superi el bilió de dòlars per al 2030.

El desafiament de la resistència bacteriana no només afecta les nacions més pobres. Segons Jeremy Knox, de l'organització Wellcome, “l'impacte és definitivament asimètric”, ja que els països d'ingressos baixos i mitjans suporten una càrrega més gran. A l'Àfrica subsahariana, per exemple, els nens menors de cinc anys són particularment vulnerables.

Necessitat de solucions globals

Davant d'aquesta crisi, s'acosten debats crucials. Aquest mes, l' Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York abordarà la resistència als antimicrobians, discutint com incentivar la creació de nous medicaments i millorar l'accés a tractaments a tot el món. Tot i això, el desenvolupament d'antibiòtics s'enfronta a una “crisi d'innovació”, com afirma Damiano de Felice de Carb-X. Des del 1990, només s'ha descobert una nova classe d'antibiòtics, una reducció marcada en comparació amb les dècades anteriors.

Tot i els avenços inicials en algunes investigacions, les petites empreses que treballen en el desenvolupament d'aquests medicaments són financerament vulnerables. Bugworks, per exemple, només compta amb 30 empleats i depèn de donacions i finançament d'entitats com Wellcome Trust i el govern indi per continuar operant.

El problema no rau només en la creació de nous antibiòtics, sinó en fer-los accessibles a nivell global. Fins i tot els medicaments existents no estan disponibles a molts països, on les empreses els comercialitzen en menys de deu nacions per raons financeres. Es necessiten incentius que permetin que aquests medicaments arribin al mercat i es mantinguin com a darrer recurs en infeccions greus.

Els governs i les organitzacions internacionals estan començant a implementar models que estimulin el desenvolupament d'antibiòtics, com el model de subscripció del Regne Unit, que paga una tarifa fixa a les farmacèutiques independentment de la quantitat d'antibiòtics utilitzats. Tot i això, encara queda molt per fer per garantir que aquestes innovacions siguin accessibles i assequibles per a tothom.