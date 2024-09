L'horrible història d'una dona que va deixar de vapejar quan una substància negra i viscosa va sortir dels pulmons

Vapeig - EP

Una noia d'Ohio, Estats Units, era tan addicta al vapeig que es dutxava i dormia amb una cigarreta electrònica, fins que gairebé mor quan els seus pulmons van col·lapsar i una substància viscosa i negra en va sortir.

Ara, està advertint altres que es mantinguin allunyats del vapeig . El seu missatge arriba enmig d'estimacions que hi ha 82 milions de vapejadors a tot el món.

"No desitjo a ningú més el que he passat. Em sento agraïda d'estar viva", va admetre Jordan Brielle, de 32 anys, a Kennedy News and Media .

La resident de Cincinnati va notar que la seva salut va empitjorar el novembre del 2023 quan va començar a sentir una pesadesa notable al pit. Va passar a vapejar el 2021 després d'haver estat fumadora de cigarrets des que era una adolescent.

Aviat es va tornar addicta als dispositius i desemborsava 500 dòlars per setmana - gairebé 450 euros- pel seu hàbit de vapejar fins i tot mentre lluitava amb problemes respiratoris.

“Tenia una tos terrible i havia d'anar a l'hospital dues o tres vegades a la setmana per demanar ajuda. Tenia poca o cap veu”, recorda Brielle. “Cada vegada que m'anaven a casa, sentia com si tingués 40 quilos de pressió sobre el pit. Mai m'havia sentit tan malament a la meva vida”, afegeix.

Recorda que el seu cos s'inflava des dels turmells fins a les ròtules, que la seva pell es tornava grisa i que la seva ment no aconseguia concentrar-se. “Ningú sabia què em passava realment. Sentia que m'estava morint”, va dir Brielle.

Es va contagiar de COVID-19 i pneumònia, però tot i així va seguir vapejant.

Al maig, Brielle va ser traslladada d'urgència a l'hospital després que la seva parella la trobés inconscient al llit amb “mucositat negra” degotant del nas i la boca.

Els metges la van connectar immediatament a un respirador i li van dir a la família que el pulmó esquerre havia col·lapsat i que el pulmó dret havia col·lapsat parcialment.

Després de succionar dos litres de líquid negre dels seus pulmons, els metges la van col·locar en un coma induït mèdicament durant 11 dies.

“El meu cos estava intentant expulsar el líquid de la cigarreta electrònica dins dels meus pulmons, que era com a ciment. Era negre pur i ple de sang”, va explicar Brielle. “A l'hospital em van dir que els meus pulmons estaven molt malmesos per fumar i vapejar”, va afegir. “Vaig sentir com si tingués un globus rebentat als pulmons”.

Brielle va dir que té una lesió cerebral menor a causa de la manca d'oxigen al cervell, i els metges li van advertir que això podria tornar a succeir si no deixava de vapejar. “Em van dir que si hagués esperat més, no hauria estat aquí. Des de llavors no he tornat a tocar una cigarreta electrònica”, va declarar.