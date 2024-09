Mètode ROPA: Aquest és el procediment amb què Dulceida i Alba Paul seran mares

Foto: Instagram @dolceida i CanvaPro de CRStocker

La influencer espanyola Dulceida i la seva esposa Alba Paul van anunciar a l'abril que serien mares, i per aconseguir-ho, van utilitzar el mètode ROPA (Recepció d'Òvuls de la Parella). Aquest procediment és cada cop més popular entre les parelles de dones que volen formar una família.

El mètode ROPA permet a ambdues dones participar activament en el procés de gestació, involucrant-ne una com la donant de l'òvul i l'altra com la que portarà l'embaràs . Aquesta tècnica és un tipus de fecundació in vitro (FIV) que ofereix a les parelles del mateix sexe l'oportunitat de compartir la maternitat de manera biològica i emocionalment significativa.

El procés del mètode ROPA comença amb lestimulació ovàrica de la dona que donarà els seus òvuls. Aquesta estimulació es realitza a través de medicaments hormonals que indueixen la producció de múltiples òvuls als ovaris. Quan els òvuls arriben a la mida adequada, s'extreuen mitjançant una intervenció senzilla i es fertilitzen al laboratori amb esperma d'un donant.

Quan els òvuls fertilitzats (ara embrions) estan llestos, se selecciona l'embrió de millor qualitat i es transfereix a l'úter de la dona que portarà a terme l'embaràs. Aquest procés permet que totes dues dones tinguin un rol actiu: una proporciona el material genètic i l'altra gesta al nadó.

El mètode ROBA no és només una opció tècnica, sinó que també té un fort component emocional. Per a moltes parelles de dones, poder compartir el procés de convertir-se en mares és un vincle profund i significatiu. La dona que porta l'embaràs viu el procés físic i emocional de la gestació, mentre que l'altra contribueix genèticament al nadó, creant una connexió única.

Tot i que és una opció legal a molts països, el mètode ROPA no està disponible a tot arreu i pot estar subjecte a diferents regulacions. A Espanya, per exemple, aquesta tècnica és completament legal i cada cop més freqüent. Tot i això, té un cost que varia segons la clínica i els serveis inclosos, però generalment oscil·la entre 5.000 i 7.000 euros.

El cas de Dulceida i Alba Paufer ha contribuït a visibilitzar aquest mètode ia normalitzar-ne l'ús entre parelles del mateix sexe que volen ser mares. La influència de totes dues en xarxes socials pot ajudar altres dones a conèixer aquesta opció ia sentir-se més segures en optar per aquest camí cap a la maternitat compartida.