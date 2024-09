Almenys vuit contagiats per un brot de dengue a Tarragona

Un mosquit - witsawat sananrum de Getty Images

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha confirmat 8 casos de dengue autòcton a Tarragona: 2 van requerir ingrés hospitalari, 4 van presentar simptomatologia lleu i 2 més han estat asimptomàtics, informen fonts de la Conselleria de Salut de la Generalitat.

L'Aspcat, que no descarta detectar més casos els propers dies, ha concretat que tots els identificats "tenen una possible exposició comuna a una zona concreta d'un municipi del Tarragonès" (Tarragona) i han pres mesures de prevenció i control de mosquits tant a la zona on pot estar el focus de contagi com a llocs propers.

Dos dels afectats no són residents a Espanya, i per això han avisat el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (Ccaes) del Ministeri de Sanitat.