Els antivirals contra l'Ebola podrien ser a prop gràcies a aquest nou avenç

Foto: EuropaPress i CanvaPro d'enot-poloskun

Els científics de l' Institut d'Immunologia de la Jolla (LJI) als Estats Units estan treballant per guiar el desenvolupament de nous antivirals mitjançant un reconeixement intel·ligent de l'enemic. Aquests investigadors utilitzen tècniques d'imatges d'alta resolució per examinar l'estructura molecular d'un virus i descobrir on són vulnerables noves teràpies.

En concret, en un nou estudi de 'Cell', els científics del Centre d'Innovació a Vacunes del LJI comparteixen les primeres imatges detallades i completes d'una estructura viral anomenada nucleocàpsid del virus de l'ebola. Aquest avenç pot accelerar el desenvolupament d'antivirals que es dirigeixin a aquesta estructura viral per combatre diversos filovirus alhora.

"Un antiviral universal és el somni d'aturar qualsevol tipus de malaltia viral", afirma la científica de l'LJI Reika Watanabe, que va dirigir l'estudi de 'Cell' com a primera autora. “Aquest estudi ens acosta un pas més a trobar un antiviral universal”.

Per a aquest estudi, Watanabe va aconseguir una fita en la ciència: en utilitzar una tècnica d'obtenció d'imatges anomenada tomografia crioelectrònica, va poder entreveure l'estructura de la nucleocàpsida de l'ebola en funcionament dins de cèl·lules infectades reals. A primera vista, la nucleocàpsid del virus de l'Ebola sembla un cable telefònic enrotllat.

Watanabe va revelar les etapes d'enrotllament i de compressió de l'espiral. També va descobrir que la forma cilíndrica de la nucleocàpsid està formada per tres capes. Cada capa exerceix una funció diferent a mesura que el virus es replica a les cèl·lules hoste. Abans dels estudis d‟imatges de LJI, l‟existència de la capa exterior era completament desconeguda.

El treball de Watanabe també mostra com està composta aquesta capa externa i com proporciona una connexió flexible entre la nucleocàpsid i la membrana viral. "Descobrim que la proteïna central adopta diferents formes en les diferents capes de la nucleocàpsid per exercir diferents funcions", afirma la professora, presidenta i directora executiva de l'LJI, Erica Ollmann Saphire, que es va exercir com a autora principal de l'estudi.

Les investigacions posteriors de Watanabe van revelar com les proteïnes d'aquestes capes entren en contacte entre si durant l'assemblatge a les cèl·lules hoste i com el virus de l'Ebola reorganitza aquestes proteïnes quan les nucleocàpsides ajuden a formar noves partícules virals.

"Aquest estudi resol diversos problemes en aquest camp", comenta Saphire. Com explica Watanabe, atacar la nucleocàpsid és la fi del joc del virus. "Si no hi ha nucleocàpsid, no pot passar res. Aquest és el nucli del virus", afirma.

De fet, la nucleocàpsi del virus de l'Ebola té un paper tan important en la infecció que Watanabe sospita que l'estructura general de la nucleocàpsi pot haver estat igual a mesura que van evolucionar els filovirus.

Els científics anomenen aquest tipus de característica estructural crucial "conservada" quan és compartida per espècies relacionades. Watanabe ara està dirigint més investigacions per estudiar més de prop l'assemblatge de la nucleocàpsid al virus de Marburg.