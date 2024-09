Grandària del penis: els factors que poden fer que se t'encongeixi

Foto: CanvaPro de New Wind i Nuna Wwoofy's Images

Molts homes es preocupen per la mida del seu penis, però pocs saben que certs hàbits de vida i condicions de salut poden influir-hi negativament. Encara que no hi ha mètodes naturals per engrandir-ho, sí que és possible que certs factors ho facin més petit.

Un dels principals culpables és el tabaquisme , que malmet els vasos sanguinis essencials per aconseguir i mantenir una erecció. Això no només afecta la qualitat de les relacions sexuals, sinó que també pot reduir la mida del penis durant l'excitació. La Dra. Mary Samplaski, uròloga i directora d'infertilitat masculina a la Universitat del Sud de Califòrnia, explica que l'envelliment i les malalties cròniques poden influir en la disminució de la tumescència, la capacitat del penis de posar-se erecte.

L'acumulació de teixit cicatricial, causada per la repetida activitat sexual o lesions petites, també pot contribuir a una pèrdua d'elasticitat i, en conseqüència, a una reducció en la mida del penis. Segons la Dra. Samplaski, "no hi ha una eina mèdica precisa per mesurar la contracció del penis", però se sap que el tabaquisme i l'edat redueixen la producció de testosterona, una hormona clau per al desig sexual i les ereccions.

El dany als vasos sanguinis causat pel tabaquisme o les malalties cardíaques pot provocar ereccions més febles i fins i tot la incapacitat de mantenir-ne una. La contracció del penis podria, a més, ser un símptoma de malalties greus com a problemes cardíacs, ja que l'estrenyiment de les artèries redueix el flux sanguini a l'òrgan, cosa que pot portar al seu encongiment amb el temps.

L' obesitat és un altre factor que pot afectar negativament la mida del penis. Els greixos del cos contenen enzims que transformen la testosterona en estrogen, una hormona femenina. Aquesta disminució de testosterona pot causar que el penis es faci més petit o sembli arrugat. A més, l'excés de greix abdominal pot fer que el penis sembli més curt en cobrir part de l'eix.

Curiosament, l' exposició al fred pot portar a una contracció temporal del penis, coneguda com a "penis d'hivern", que es reverteix quan les temperatures pugen. La pèrdua de mida també és una conseqüència natural de l'envelliment, ja que el flux sanguini es redueix a mesura que els gots s'endureixen amb el temps.

Tot i que no tots els factors d'encongiment es poden prevenir, l'exercici regular pot millorar els nivells de testosterona i ajudar a mantenir la salut sexual. Mantenir un estil de vida saludable és clau per evitar una reducció prematura de la mida del penis.