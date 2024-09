L'enorme quantitat de trossos de microplàstic que acaben al nostre cos cada any

L'impacte dels microplàstics en la salut humana, especialment en la fertilitat masculina, és una preocupació creixent. Aquestes partícules diminutes, de menys de 5 mm, s'originen a partir de la degradació de productes plàstics més grans i poden provocar efectes tòxics en el cos humà, afectant la qualitat de l'esperma i la capacitat reproductiva masculina. Experts de Fertilab Barcelona han indicat que estimen que cadascun de nosaltres ingerim entre 39.000 i 52.000 partícules de microplàstics a l'any, principalment a través dels aliments, l'aigua i l'aire. Encara que el seu impacte en el medi ambient és considerable, el més alarmant és el dany potencial que poden causar les cèl·lules i els teixits humans.

Pel que fa a la fertilitat masculina, els microplàstics actuen com a "disruptors endocrins", interferint amb el funcionament normal de les hormones i generant problemes en la fertilitat. Aquests disruptors alteren les hormones necessàries per a la producció d'esperma, reduint-ne tant la quantitat com la qualitat. Amb el temps, aquesta interferència pot comprometre la fertilitat, un fenomen que s'ha tornat més evident en les darreres dècades, amb estudis que mostren una disminució significativa en la qualitat de l'esperma a nivell mundial els darrers 50 anys.

A més d'afectar l'esperma, els microplàstics poden fer malbé altres àrees clau del sistema reproductiu masculí, com els testicles i la pròstata, ja que aquestes partícules poden infiltrar-se en els teixits corporals. Tot i que els efectes exactes en aquests òrgans encara no estan completament compresos, es creu que els homes amb fertilitat reduïda són particularment vulnerables.

Europa pren mesures

Per això, la setmana passada l'eurodiputat de La Rioja César Luena va ser nomenat ponent del Parlament Europeu per a la proposta de Reglament relatiu a la prevenció de les pèrdues de grandesa de plàstic per reduir la contaminació per microplàstics.

Un dels objectius clau per al 2030 establerts al Pla d'Acció Contaminació Zero per a l'aire, l'aigua i el sòl, presentat el 12 de maig del 2021, és reduir en un 30% els microplàstics alliberats al medi ambient.

La Comissió Europea estima que cada any s'aboquen al medi ambient entre 52 i 184 mil tones de pèl·lets, contribuint significativament a la contaminació per microplàstics.

Aquest greu impacte ambiental ressalta la importància d'aquest Reglament, que exigirà a les empreses implementar plans estrictes de prevenció i neteja per evitar abocaments de pèl·lets.