Un estudi demostra que els votants de dreta tenen el cervell diferent

Els votants conservadors tenen amígdales lleugerament més grans que els votants progressistes , aproximadament de la grandària d'una llavor de sèsam. En un estudi de replicació publicat a la revista 'iScience' de Cell Press, investigadors de la Universitat d'Amsterdam (Països Baixos) van revisar la idea que els votants progressistes i conservadors tenen diferències identificables a la morfologia cerebral, però amb una mida de mostra deu vegades més gran i més divers que l'estudi original.

Els resultats van confirmar que la mida de l'amígdala d'una persona està associada amb les seves opinions polítiques, però no van aconseguir trobar una associació consistent entre la política i l'escorça cingulada anterior (CCA). Les diferències anatòmiques tant a l'amígdala com a la CCA variaven segons la ideologia econòmica i social d'una persona, que no estan necessàriament alineades, cosa que indica que les relacions entre la ideologia política i l'estructura cerebral són matisades i multidimensionals.

"Va ser realment una sorpresa que poguéssim replicar la troballa de l'amígdala", exclama el primer autor i investigador de psicologia política i neurociència Diamantis Petropoulos Petalas de l'American College of Greece i de la Universitat d'Amsterdam.

"Sincerament, no esperàvem replicar cap d'aquestes troballes". El nou estudi, que pretenia replicar un estudi de 2011 àmpliament difós que es va basar en 90 estudiants universitaris del Regne Unit, va utilitzar imatges de ressonància magnètica cerebral preexistents de 928 persones d'entre 19 i 26 anys els nivells d'educació i identitats polítiques de les quals eren representatius de la població holandesa.

Com que els Països Baixos tenen un sistema polític multipartidista, l'estudi també va poder comparar les estructures cerebrals al llarg del continu d'esquerra a dreta, en contrast amb el sistema bipartidista del Regne Unit.

A més, els investigadors van analitzar la " ideologia " dels participants des de diversos angles, inclosa la seva identitat política i la seva postura sobre qüestions socioeconòmiques, cosa que els va permetre comparar les estructures cerebrals al llarg de diferents dimensions del progressisme i el conservadorisme.

Els investigadors van combinar les dades cerebrals amb un qüestionari sobre la política dels participants , que incloïa preguntes sobre la seva identitat social i econòmica (per exemple, com es veuen a si mateixos en una escala mòbil de progressista a conservador, i amb quin partit polític es identifiquen) i preguntes relacionades amb la seva ideologia social i econòmica (per exemple, quina és la seva postura sobre diferents qüestions socials i econòmiques, com ara els drets de les dones i els drets LGBQT, la desigualtat d'ingressos i la participació en els guanys).

"Veiem la ideologia com un producte complex i multidimensional, que inclou diferents actituds sobre qüestions socials i econòmiques, així com la identificació amb ideals progressistes o conservadors; en realitat, no es tracta només de l'esquerra o la dreta", aclareix Petropoulos.

D'acord amb l'estudi original, els investigadors van trobar una associació entre el conservadorisme i el volum de matèria grisa a l'amígdala ; tanmateix, aquesta associació va ser tres vegades més feble en comparació de l'estudi original.

"L'amígdala controla la percepció i la comprensió de les amenaces i la incertesa del risc, per la qual cosa té molt sentit que les persones que són més sensibles a aquests temes tinguin més necessitats de seguretat, cosa que generalment s'alinea amb idees més conservadores a política", diu Petropoulos.

L'associació entre la mida de l'amígdala i el conservadorisme també depenia del partit polític amb què s'identificava l'individu; per exemple, els participants que s'identificaven amb el partit socialista, que té polítiques econòmiques radicalment d'esquerra però valors socials més conservadors, tenien de mitjana més matèria grisa a l'amígdala en comparació amb altres partits progressistes.

"Els Països Baixos tenen un sistema multipartidista, en què diferents partits representen un espectre d'ideologies, i hem trobat una correlació positiva molt clara entre la ideologia política dels partits i la mida de l'amígdala d'aquesta persona", matisa Petropoulos.

"Això parla de la idea que no estem parlant d'una representació dicotòmica de la ideologia al cervell, com a republicans davant demòcrates com als Estats Units, sinó que veiem un espectre més detallat de com la ideologia política es pot reflectir en l'anatomia del cervell".

No obstant això, a diferència de l'estudi original, l'equip no va trobar cap associació entre el conservadorisme i un volum menor de matèria grisa a la CCA, una regió del cervell involucrada en la detecció d'errors, el control d'impulsos i la regulació emocional. Els investigadors també van ampliar-ne l'anàlisi per examinar les possibles associacions entre la identitat política i altres regions del cervell.

Aquesta anàlisi va descobrir una associació positiva entre el volum de matèria grisa en el gir fusiforme dret, una regió del lòbul temporal que és essencial per a les funcions visuals i cognitives, i el conservadorisme econòmic i social.

"Aquestes regions tenen a veure amb el reconeixement facial, i per això té sentit que puguin tenir un paper en el pensament sobre qüestions polítiques, perquè les qüestions polítiques sovint ens recorden els personatges polítics que representen la ideologia en aquestes qüestions", afirma Petropoulos.

"El simple record de la cara d'un polític, per exemple, pot fer que el gir fusiforme s'il·lumini una mica". Les imatges per ressonància magnètica utilitzades en aquest estudi només proporcionen informació sobre l'anatomia de diferents regions del cervell, però els investigadors diuen que els treballs futurs haurien d'integrar informació sobre les connexions funcionals entre l'amígdala i les diferents parts del cervell.

"Crec que el futur d'aquest esforç per identificar orientacions polítiques al cervell serà centrar-se més en les xarxes de connectivitat funcional i els estudis de sincronia neuronal: com s'organitzen i sincronitzen les xarxes cerebrals entre individus, i si hi ha diferències en aquesta sincronització quan individus amb diferents ideologies polítiques consumeixen contingut similar", finalitza Petropoulos.