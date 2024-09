Sanitat donarà el sí a finançar medicaments per tractar el càncer de mama metastàtic

Una doctora observa una mamografia. Foto: iStock

El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla , ha informat que el proper dijous 26 de setembre se celebrarà una Comissió Interministerial de Preus de Medicaments (CIPM) en què el Ministeri de Sanitat tornarà a portar una proposta de finançament favorable dels medicaments per tractar el càncer de mama metastàtic "després d'una nova negociació amb l'empresa comercialitzadora".

A través del seu compte de la xarxa social X, Padilla ha afirmat que Sanitat va portar Enhertu (el medicament per a la indicació de càncer de mama metastàtic HER2 Low) a l'anterior Comissió Interministerial de Preu de Medicaments amb proposta favorable de finançament. "És a dir, sí, el Ministeri de Sanitat ha votat a favor del seu finançament a la CIPM per considerar-lo efectiu i eficient", ha assegurat Padilla.

"La posició del Ministeri va ser aquesta anteriorment i la seguirà sent mentre no hi concorrin canvis", ha recalcat.

Un 'repte' als càrrecs del PP

En aquest sentit, el secretari d'Estat de Sanitat ha explicat que els vots de la CIPM són secrets, però “el vot propi sí que es pot dir”. Per això, ha preguntat a dirigents del PP, com Isabel Díaz Ayuso, Fátima Matute o Antonio Zapatero, si el seu vot va ser favorable a l'anterior Comissió.

"Poden vostès assegurar que totes les CCAA amb vot a la CIPM i que estan governades pel PP van votar a favor igual que el Ministeri de Sanitat?", s'ha preguntat Padilla a X.

Així, ha recordat que la ministra de Sanitat, Mónica García, ja va explicar que el seu departament, d'acord amb la seva opinió favorable, "havia estat negociant moltes vegades per portar aquest medicament a la CIPM".

"Però és que a més a més aquest medicament ja està aprovat per a altres indicacions, de manera que es podria utilitzar mitjançant ús especials per part de les CCAA, cosa que expliquem a les pacients de càncer de mama metastàtic que es van reunir amb la ministra fa unes setmanes" , ha detallat.

Finalment, el secretari d'Estat ha ressaltat que el finançament de medicaments "s'ha de dur a terme sobre la base de procediments d'avaluació sòlids, rigorosos, transparents i coherents a tot el seu camí", alhora que ha destacat que Sanitat ja ha publicat l'esborrany del RD d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries que "avançarà en aquest camí".

"Estem a les portes de millorar amb el RD d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries, la reforma de la llei de garanties del medicament i el RD de preu i finançament, és un dels llegats més grans que podem deixar per enfortir el nostre sistema. I tot a consonància i sense duplicacions amb el que s?està fent a nivell europeu", ha afegit.