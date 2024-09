Aigua embotellada: pot afectar la nostra salut?

Foto: CanvaPro d'InstaStudio i Sergei Chuyko

L'enorme i creixent cost que l' aigua embotellada té per a la salut humana i planetària justifica un replantejament urgent del seu ús, ja que es compren un milió d'ampolles cada minut a tot el món i aquesta xifra augmentarà encara més al mig de la creixent demanda, adverteixen els experts en salut poblacional en un comentari publicat a la revista d'accés obert 'BMJ Global Health' per autors de Weill Cornell Medicine a Qatar.

Uns 2.000 milions de persones a tot el món que tenen accés limitat o nul a aigua potable depenen de l'aigua embotellada. Però per a la resta de nosaltres, es tracta en gran mesura d'una qüestió de comoditat i de la creença infrangible (amb l'ajuda i el suport de la publicitat de la indústria) que l'aigua embotellada és més segura i sovint més saludable que l'aigua de l'aixeta.

Però els autors insisteixen que aquesta creença no és certa. La realitat és que l' aigua embotellada sovint no està subjecta als mateixos estàndards rigorosos de qualitat i seguretat que l'aigua de l'aixeta, i pot comportar el risc que es filtrin substàncies químiques nocives de les ampolles de plàstic utilitzades per preparar-la, especialment si s'emmagatzema durant molt de temps i/o s'exposa a la llum solar ia temperatures altes, expliquen els autors.

S'estima que entre el 10% i el 78% de les mostres d'aigua embotellada contenen contaminants, inclosos microplàstics, sovint classificats com a disruptors hormonals (endocrins), i diverses altres substàncies, inclosos ftalats (utilitzats per fer que els plàstics siguin més duradors ) i bisfenol A (BPA).

La contaminació per microplàstics està associada amb l'estrès oxidatiu, la desregulació del sistema immunològic i els canvis en els nivells de greix a la sang. A més, l'exposició al BPA s'ha vinculat amb problemes de salut en etapes posteriors de la vida, com ara hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis i obesitat, afegeixen els investigadors d'aquest treball. "Si bé hi ha llindars de seguretat a curt termini, els efectes a llarg termini d'aquests contaminants continuen sent en gran mesura desconeguts", observa l'autor, i afegeix que els microplàstics també poden entrar a la cadena alimentària.

L'aigua de l'aixeta també és una opció més ecològica . Les ampolles de plàstic constitueixen el segon contaminant més comú dels oceans, representant el 12% de totes les deixalles plàstiques. A nivell mundial, només el 9% d'aquestes ampolles es reciclen, cosa que significa que la majoria acaba en abocadors o incineradors, o s'"exporten" a països d'ingressos baixos i mitjans per al seu processament, cosa que planteja la qüestió de la justícia social, diuen.

A més dels residus generats, el procés d'extracció de primeres matèries i fabricació d'ampolles de plàstic contribueix significativament a les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Si bé s'han fet alguns esforços per facilitar l'ús d'aigua potable a restaurants i espais públics i frenar la prevalença de plàstics d'un sol ús, cal fer-ne molt més, argumenten els autors.

"En conjunt, l'evidència acumulada subratlla el paper fonamental de les intervencions governamentals i les campanyes educatives per canviar la percepció i el comportament del públic. Aquestes campanyes haurien de destacar els beneficis per a la salut i la cura del medi ambient que comporta triar aigua de l'aixeta , impulsant de manera efectiva un canvi cultural cap a pràctiques de consum més sostenibles", recullen els autors.

"La dependència de l'aigua embotellada implica costos sanitaris, financers i ambientals significatius, cosa que exigeix una reavaluació urgent del seu ús generalitzat", conclouen. "Els governs han d'afrontar urgentment aquests problemes", inclosos els dels països d'ingressos baixos i mitjans, on hi ha una necessitat urgent que inverteixin en infraestructura d'aigua potable segura.

En prioritzar el consum d'aigua de l'aixeta, podem abordar col·lectivament els desafiaments multifacètics que planteja [l'aigua embotellada] i adoptar l'aigua de l'aixeta com una pedra angular de la responsabilitat ambiental i la salut pública”, suggereixen com a ideal final.