El 80% de les morts prematures per malalties cardiovasculars són evitables

Segons l' Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2022 van morir més de 120.000 persones a Espanya a causa de malalties cardiovasculars . L' Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que el 80% de les morts prematures per aquestes causes, és a dir, tres de cada quatre, es podrien prevenir .

En aquest sentit, el president de la Fundació Espanyola del Cor (FEC), el doctor Andrés Íñiguez, ha recordat que les morts prematures són aquelles que tenen lloc abans dels 70 anys . El 2022, 17.400 persones van morir de manera prematura per malalties cardiovasculars a Espanya, de les quals gairebé 14.000 podrien haver-se evitat, ha destacat Íñiguez.

La prevenció d'aquestes malalties es basa en adoptar hàbits de vida saludables, com ara la pràctica regular d'exercici físic moderat, una alimentació equilibrada i deixar de fumar. Tot i això, els factors de risc cardiovascular continuen sent preocupants a Espanya. L'enquesta ESFEC, realitzada per la FEC fa uns quants anys, va revelar que gairebé el 60% dels adults i el 35% dels menors de 15 anys presenten dos o més factors de risc.

El doctor Íñiguez va subratllar la importància de començar la prevenció des de la infància, fomentant l'exercici físic i l'alimentació saludable entre els nens, i va destacar el paper crucial dels pares i els educadors en la creació d'aquests hàbits.

Activitats previstes

A l'esdeveniment també es van detallar les activitats per a la Setmana del Cor, entre les quals destaca la 15a Cursa Popular del Cor, que se celebrarà el dissabte 28 de setembre de forma presencial a Madrid, i del 25 al 29 de manera virtual a tot Espanya . Aquest any, com a novetat, la cursa estarà precedida per la Fira del Corredor els dies 26 i 27, on els participants podran sotmetre's a proves de risc cardiovascular i assistir a xerrades sobre reanimació cardiopulmonar (RCP), nutrició, exercici i salut emocional. A més, alguns corredors tindran l'oportunitat d'entrenar-se amb l'atleta olímpic Yago Rojo.

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la FEC també abordaran la salut cardiovascular en la política amb les jornades Pel cor d'Europa , que es duran a terme a la seu del Parlament Europeu a Espanya, els dies 26 i 27 de setembre. Durant aquestes jornades, representants públics es podran sotmetre a proves de mesurament del risc cardiovascular, i el dia 27 se celebrarà un esdeveniment institucional per discutir els principals desafiaments de la Unió Europea en aquesta àrea.

D'altra banda, l'Ajuntament de Madrid recolzarà el Dia Mundial del Cor il·luminant de vermell la font de Cibeles el 29 de setembre. Alcalá de Henares, València i altres ciutats també se sumaran a la Setmana del Cor amb diverses activitats.