Revelen una nova manera de curar els punts del postpart

Foto: Freepik

Després de donar a llum, no sempre, però de vegades solen posar-se punts . Avui dia tot ha avançat molt i ja no cal anar que la llevadora els supervisi i te'ls tregui en un moment donat perquè són reabsorbibles. Però això no treu perquè mantinguem unes determinades pautes per cuidar-los i que no s'infectin.

Ens aporta una sèrie de consells en aquest sentit la llevadora Paula Camarós, que acaba de publicar amb Planeta 'Ha nascut una mare', i qui recalca que en la cura dels punts el més important és diferenciar quins punts són, si són a la zona del perineu (com una episiotomia), o estan a l'abdomen, resultat de cesària.

"Hi ha premissa clara per a totes dues, i és que els punts han d'estar nets i secs. Hi ha professionals que recomanen sabons específics per als punts, que es poden comprar a farmàcia; però no és estrictament necessari. En països amb mesures higienicosanitàries són les adequades no cal. Si es mantenen secs i nets és la recomanació de l'OMS”, aclareix.

Amb els greuges i els loquis després de donar a llum, i en cas d'episiotomia, Camarós sosté que seria convenient un canvi freqüent de compresa perquè si no es mantindrà la zona humida, i això en pot dificultar la recuperació i fins i tot infectar-los. Cada vegada es fan servir menys les grapes en cesàries, segons prossegueix, i és important que la roba interior que la dona triï no incideixi en cicatriu.

"Hi ha calces que són altes per quedar per sobre de la cicatriu. És important evitar que la cicatriu estigui pressionada per roba perquè no sagni i es pugui infectar", afegeix.

Tipus de punts

Per als esquinços hi ha diferents tipus de punts, des del nivell 1 que és lleu fins al 4 que implica musculatura anal i és sever, tal com necessita. En el cas dels de tipus 1, aquesta llevadora apunta que, com que són a nivell perineal, no se suturen sinó que mantenint la zona neta i seca es tanquen sols sense problema.

"Ja els de tipus 2, 3, i 4 han de seguir un control estret per part de la llevadora o per l'obstetra. Avui dia els punts són reabsorbibles, no es retiren, tanquen de dins cap a fora, són sutures contínues que passat el temps no queda rastre de res", afegeix.

Això sí, crida l'atenció sobre una recomanació sobre aquest tipus de punts "molt contradictòria" i que se segueix donant des de les consultes i és que la dona se sent sobre un flotador per suportar-los millor: "És una recomanació que se segueix donant i per res beneficiosa per a les mames perquè asseure't en un flotador sembla que alleujarà la pressió a la zona dels punts, però alhora no reparteix de manera equilibrada el pes i llavors pot fer que els punts se surtin per alguna vora".

Quan parlem de mantenir punts secs i nets, adverteix igualment, rebutja el consell d'assecar-los amb assecador i amb aire fred, com s'ha recomanat moltes vegades, i Paula Camarós sosté que sempre serà millor assecar-los a tocs, i no arrossegar-los, perquè algun es pugui deixar anar i també perquè al final aquest aire acarona els punts i la zona es torna més molesta.

Alhora, parla de la cura de la cicatriu, i refereix que totes haurien de tractar-se amb fisioteràpia: "Es tallen a la cesària fins a cinc capes de pell i això implica la pell, els lligaments, els tendons, a la musculatura, per exemple. Una cicatriu tan profunda ha de rehabilitar-se i tractar-se, no és només una cosa estètica.

Per exemple, recorda el tema de les hemorroides , de l'estrenyiment al postpart , que dificulta encara més a la mare anar al bany, i més quan hi ha punts a la zona de l'episiotomia: "Es necessita alguna cosa que ens faciliti anar al bany . És important elevar les cames, per exemple, però hi ha vegades que el més idoni és demanar al metge un fàrmac que estova la femta perquè el moment sigui més fàcil, no fer el sobreesforç, i evitar que algun punt es deixi anar i haver de passar per quiròfan per no haver demanat ajuda per anar al bany”.

Desaconsella igualment en la cura dels punts postpart els banys d'immersió no gaire perllongats; quan la mare estigui a la dutxa que no faci dutxes vaginals, simplement realitzi una dutxa ràpida amb aigua i sabó. "Els punts s'aniran reabsorbint i al final desapareixeran" , sosté.

Complicacions si no es cuiden bé

Amb tot això, aquesta llevadora ressalta que si no es cuida adequadament els punts poden obrir-se i sagnar, o bé saltar, així com produir-se infeccions, i llavors la dona nota picor, molèstia, una olor diferent, i podria supurar. "Aquí és més enrenou per a la dona perquè hauria de posar tractament amb antibiòtic, i al final el procés de curació que sol transcórrer sense complicació es fa més complicat", lamenta.

Fa èmfasi que la recuperació dels punts no finalitza quan aquests desapareixen, sinó que hi ha una cicatriu i un teixit lesionat que cal no oblidar: "No només hi ha una part estètica darrere d'una cicatriu. Això hauria de ser el que menys preocupi les dones. Cal tractar aquesta feixia, aquests lligaments, aquesta musculatura, i molt poca gent cuida aquesta part del cos perquè no hi hagi lesions futures, perquè moltes vegades les malalties que tenim realment són complicacions d'una cicatriu prèvia que hi va haver”.