Llum verda al finançament de dos fàrmacs contra el càncer de mama metastàtic

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) ha aprovat a la reunió d'aquest dijous el finançament d''Enhertu' i 'Trodelvy' per a la indicació de càncer de mama metastàtic HR+ i HER2 i càncer de mama metastàtic HER2 Low, respectivament, segons han confirmat fonts de la Reunió del CIPM a Europa Press. Així, a partir d'ara les pacients amb aquests dos tipus de càncer de mama metastàtic podran rebre aquests tractaments a través de la Seguretat Social i millorar i prolongar així la seva esperança i qualitat de vida.

Aquesta autorització de finançament es produeix tres anys després que els tractaments fossin aprovats per l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) per a aquestes indicacions, i després d'haver estat rebutjada a les quatre reunions anteriors del CIMP el desembre de 2023 , gener de 2024, març de 2024 i juny de 2024.

En les últimes setmanes aquesta qüestió ha estat portada al Congrés dels Diputats per part del Partit Popular, que va demanar a la ministra de Sanitat, Mónica García, que "desbloquegés el seu finançament" ja que "hi ha 6.600 dones que moren anualment per càncer de mama metastàtic i que és la principal causa de mortalitat de les dones entre 35 i 50 anys”.

La ministra va assegurar que el Ministeri estava compromès amb aquesta qüestió i que votarien a favor del seu finançament en aquesta reunió del CIMP, però que a la Comissió Interministerial de Preus "no només intervé el Ministeri de Sanitat, sinó altres ministeris i les comunitats autònomes" . A més, aquest dimarts pacients amb aquest tipus de càncer i portaveus del moviment 'Sense tractament, ens morim' van comparèixer a la Comissió de Sanitat del Senat per tornar a demanar el finançament d'aquests tractaments.

"És molt frustrant que la bona evolució de la teva malaltia depengui sempre d'un temps que no tenim. Demanem que es facilitin aquests tràmits burocràtics i tots els tractaments que estiguin pendents de finançament arribin com més aviat millor a les pacients que ho necessiten. Les nostres vides i les de milers de dones depenen de tots vostès, és senzill, sense tractaments, ens morim", declarava una de les pacients, Victoria Rodrigo Fonseca, que aquest dijous ja ha pogut rebre el tractament per la Seguretat Social.

Victòria també havia llançat prèviament una campanya de recollida de signatures per denunciar la manca d'accés a tractaments oncològics innovadors, ja aprovats per l'EMA, i aconseguir la visibilitat i el suport social que necessitava per canviar aquesta situació. La campanya ha estat recolzada per més de 156.000 persones, segons ha detallat.

"S'ha aconseguit. Gràcies a tots, a les 156.000 firmes , als agents implicats, als que ens heu recolzat en xarxes. Gràcies, per les que ja no hi són, per les que estem i per les que estaran. Això suposa una meravella per a totes les pacients de càncer de mama metastàtic. Allarguem la vida.

En la recollida de firmes, que en tres mesos ja compta amb més de 157.000 suports , sol·licitava que les farmacèutiques i el Ministeri de Sanitat arribin a un acord de manera urgent per poder finançar la seva medicació.

"Des que tinc càncer de mama he conegut moltes dones amb la meva malaltia que no van poder accedir a aquesta medicació com sí que la puc rebre gràcies a la meva assegurança privada, que no sé durant quant de temps em podré finançar", explica a change.org/CuantoValeUnaVida .

El 23 de juliol passat, Victoria Rodrigo i quatre pacients més de càncer de mama metastàtic, van registrar al Ministeri de Sanitat les més de 80.000 firmes que havien reunit fins aleshores en la seva petició i van ser convidades a reunir-se amb la ministra, Mónica García. Dos mesos després, i duplicat el nombre de signatures recollides, van ser convidades a comparèixer al Senat a la Comissió de Sanitat, a comptar el seu cas. I han aconseguit el compromís de tots els grups parlamentaris.