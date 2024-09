Què li pot passar al teu nadó si dorms menys de 7 hores estant embarassada?

Foto: Freepik

Les dones embarassades que no dormen prou poden tenir un risc més gran de tenir fills amb retards en el desenvolupament neurològic, segons una nova investigació publicada al 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l'Endocrine Society' per la Universitat Mèdica d'Anhui (Xina ).

La durada curta del son (SSD, per les sigles en anglès) es defineix com dormir menys de set hores per nit. La dona embarassada pot tenir problemes per dormir a causa de canvis hormonals, molèsties durant l'embaràs, micció freqüent i altres factors. Per això, s'ha informat que gairebé el 40% de les dones embarassades tenen SSD.

Aquestes dones poden tenir més risc d'intolerància a la glucosa, resistència a la insulina i diabetis gestacional, i els seus fills poden tenir un risc més gran d'experimentar retards en el desenvolupament neurològic. Aquests nens són més lents a desenvolupar les seves habilitats socials, emocionals, conductuals, motores, cognitives o de la parla.

"Aquest estudi destaca la necessitat de controlar la salut del son durant l'embaràs. En donar llum sobre la connexió entre el somni matern durant l'embaràs i el desenvolupament neurològic dels nens, el nostre estudi proporciona a les famílies coneixements que poden donar forma a hàbits d'embaràs més saludables i contribuir al benestar de la propera generació", reflexiona l'autor principal de l'estudi, Peng Zhu, de la Universitat Mèdica d'Anhui i el Laboratori Clau de Salut de la Població al llarg del Cicle de Vida del Ministeri d'Educació a Hefei, Xina.

"Millorar els hàbits de son durant l'embaràs pot prevenir o reduir el risc de problemes de desenvolupament neurològic als nens". Els investigadors van analitzar les dades del somni de 7.059 parelles mare-fill de 3 hospitals diferents a la Xina. Van examinar els nens per detectar retards en el desenvolupament des dels 6 mesos fins als 3 anys i van analitzar el vincle entre la durada del son matern i el risc de retard en el desenvolupament neurològic.

També van avaluar el paper dels nivells de pèptid C al sèrum de la sang del cordó umbilical, que són un indicador estable de la secreció d'insulina fetal. Així, l'estudi va trobar que la manca de son durant l'embaràs pot estar associada a un risc més gran de problemes de desenvolupament neurològic en els nens, afectant-ne les capacitats cognitives, el desenvolupament conductual i la capacitat d'aprenentatge. Igualment, els nens semblen tenir un risc més gran de patir retards en el desenvolupament neurològic quan les seves mares experimenten SSD durant l'embaràs, cosa que suggereix que el gènere juga un paper crucial en la resposta de la descendència als factors ambientals prenatals.

D'altra banda, es va observar que la SSD durant l'embaràs podria afectar el metabolisme de la glucosa de la mare, influint així a l'entorn del desenvolupament fetal. Una altra dada és que hi pot haver una correlació positiva entre els nivells de pèptid C a la sang del cordó umbilical i retards en el desenvolupament neurològic de la descendència, cosa que indica que el metabolisme de la glucosa de la mare durant l'embaràs pot afectar la secreció d'insulina del fetus i, en conseqüència, el desenvolupament neurològic. "La salut prenatal és important no només per a la futura mare, sinó també per a la salut a llarg termini del fetus", deixa com a missatge final Zhu.