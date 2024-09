VÍDEO | Victoria Rodrigo, pacient de càncer, als senadors: "Les nostres vides depenen de vostès"

Rodrigo, en una imatge recent. Foto: Change.org

Victoria Rodrigo, una dona víctima de càncer de mama metastàtic, ha estat una de les grans protagonistes de la setmana pel seu testimoni emotiu en seu parlamentària.

I és que fa uns dies es coneixia que Sanitat dona llum verda al finançament de dos fàrmacs per tractar aquesta malaltia.

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) ha aprovat a la reunió d'aquest dijous el finançament d''Enhertu' i 'Trodelvy' per a la indicació de càncer de mama metastàtic HR+ i HER2 i càncer de mama metastàtic HER2 Low, respectivament, segons han confirmat fonts de la Reunió del CIPM a Europa Press. Així, a partir d'ara les pacients amb aquests dos tipus de càncer de mama metastàtic podran rebre aquests tractaments a través de la Seguretat Social i millorar i prolongar així la seva esperança i qualitat de vida.

Aquesta autorització de finançament es produeix tres anys després que els tractaments fossin aprovats per l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) per a aquestes indicacions, i després d'haver estat rebutjada a les quatre reunions anteriors del CIMP el desembre de 2023 , gener de 2024, març de 2024 i juny de 2024.

En les últimes setmanes aquesta qüestió havia estat portada al Congrés dels Diputats per part del Partit Popular, que va demanar a la ministra de Sanitat, Mónica García, que "desbloquegés el seu finançament" ja que "hi ha 6.600 dones que moren anualment per càncer de mama metastàtic i que és la principal causa de mortalitat de les dones entre 35 i 50 anys".

La intervenció de Victoria

Compareixença completa